24. január 2021 Milan Hanzel Politika VOLEBNÝ PRIESKUM: Hlas naberá na sile, ani SaS-ka mu nestačí. Ďalší prepad Matovičovcov!

Suverénne by vyhrali! Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhrala strana Hlas-sociálna demokracia so ziskom 24,3 percenta hlasov. Aké je ďalšie poradie?

3 Galéria

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

V prieskume volebných preferencií politických strán nasledujú vládne SaS (13,3) a OĽANO (10,1). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Kotleba pred Ficom

Ďalšou v poradí podľa preferencií by bola ĽSNS so ziskom 9,7 percenta. Nasledujú Smer-SD so ziskom 9,1 percenta, Progresívne Slovensko s 5,2 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina so ziskom 5,1 percenta hlasov.

Potrebných päť percent na postup do parlamentu by nezískali mimoparlamentné KDH (4,4) ani súčasná koaličná strana Za ľudí. Podľa prieskumu by mala 4,2 percenta. Nasledujú mimoparlamentné strany SMK (3,3), SNS (2,8), Vlasť (2,4), Dobrá voľba (2,1), Most-Híd so ziskom dvoch percent a strana Spolu s jedným percentom.

Počty poslancov

Strana Hlas-SD by získala v parlamente 47 kresiel, SaS 26, OĽANO 20, ĽSNS 19. Smer-SD by mal 18 poslaneckých mandátov a zhodne po desať Progresívne Slovensko a hnutie Sme rodina.

Prieskum agentúra vykonala na vzorke 1 005 respondentov v období od 12. do 19. januára.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR