Slovensko zasiahne KALAMITA: Pripravte sa, má napadnúť až štvrť metra snehu!

Jadranka dá o sebe znovu vedieť! Blíži sa ku nám sneženie, ktoré v niektorých okresoch spôsobí kalamitu. Meteorológovia varujú masami bielej prikrývky.

V pondelok (25. 1.) má snežiť najmä na východe Slovenska. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja môže ojedinele napadnúť 20 až 25 centimetrov (cm) nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a aj portál imeteo.sk.

Buďte opatrní

„Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najme pre dopravu a pohyb osôb,“ uviedli meteorológovia. Výstraha druhého stupňa pred snehom platí od polnoci z nedele na pondelok a potrvá do 12.00 h. V ostatných okresoch na východe Slovenska, ale aj v lokalitách Brezno, Revúca a Rimavská Sobota sa očakáva taktiež sneženie. Podľa meteorológov by v týchto okresoch malo napadnúť miestami do desiatich centimetrov snehu, pričom platí výstraha prvého stupňa pred snežením.

„Zatiaľ čo v nadchádzajúcich hodinách bude východ nášho územia zasypávať nádielka snehu, tak západ Slovenska môže východniarom novú snehovú nádielku len ticho závidieť,“ píše stránka imeteo.sk

Sneh a poľadovica

Na východe Slovenska SHMÚ vydal aj výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov v čase od 3.00 h do 18.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu poľadovice, pričom výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Výstraha je platná do pondelka do 6.00 h.

„Počasie na východe bude ovplyvňovať tzv. Jadranka, ktorá v zimnom období do našej oblasti prináša tie najvýdatnejšie zrážkové úhrny. Nad oblasťou Jadranu sa prehĺbila tlaková níž, ktorá v týchto chvíľach začína ovplyvňovať počasie na Balkáne. Táto tlaková níž sa bude presúvať cez Balkán, Maďarsko, východné Slovensko smerom nad Ukrajinu. Do našej oblasti postupne vtiahne studený vzduch a východ tak čaká masa nového snehu,“ uvádza imeteo.sk

Kedy to vypukne?

Prvé zrážky sa nad naše územie začnú nasúvať okolo polnoci od juhu z Maďarska nad stredné Slovensko. Spočiatku tak bude snežiť najmä na strednom Slovensku, no okolo 04:00 príde z Maďarska od juhu nad východné Slovensko to najintenzívnejšie zrážkové pole. „Výdatné sneženie by východné Slovensko malo sužovať do pondelka 12:00, no aj potom bude snežiť i keď intenzita sneženia bude slabnúť. Postupne pôjde o občasné sneženie, ktoré sa objaví aj na severe územia,“ píše spomínaný portál.

