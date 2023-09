Zdroj: TASR/Jakub Kotian , Facebook.com/Miroslav Žiak Poslanec SaS zverejnil údajný RUSKÝ pas Blahu: Bohapustá HLÚPOSŤ, reaguje podpredseda Smeru Poslanec za SaS zverejnil údajný ruský pas Ľuboša Blahu. Dokumenty mu mali poslať hackeri. 5. september 2023 Politika

5. september 2023 Politika Poslanec SaS zverejnil údajný RUSKÝ pas Blahu: Bohapustá HLÚPOSŤ, reaguje podpredseda Smeru Poslanec za SaS zverejnil údajný ruský pas Ľuboša Blahu. Dokumenty mu mali poslať hackeri.

Kandidát strany SaS Miroslav Žiak na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom tvrdí, že už približne dva týždne má k dispozícii „závažné informácie“.

„Kontaktovali ma Anonymous, teda prišlo mi z anonymného mailu Protonmail. To je mail, ktorý neviete overiť jeho vlastníka, neviete zistiť, kto je za ním. Prišli mi dva súbory,“ povedal Žiak.

V údajnom liste sa majú spomínať konkrétne strany

Oba dokumenty vytlačil a ukázal priamo vo videu. Ako prvý prezentoval údajný list tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie (RF) adresovaný Igorovi Bratčikovi, ruskému veľvyslancovi na Slovensku. V liste, ktorého pravosť aktuálne nie je možné overiť, sa okrem iného píše, že ruské veľvyslanectvo dostalo za úlohu „zintenzívniť komunikáciu s lojálnymi slovenskými politikmi, a rovnako obnoviť kontakty so slovenskými médiami.“

Podľa údajného listu majú byť aj vyhradené finančné prostriedky na stretnutia s podnikateľmi a politikmi kandidujúcimi vo voľbách alebo zastupujúcich opozíciu.

Na záver listu sa má ešte písať o žiadosti o zabezpečení „nepretržitého dialógu s predstaviteľmi politických strán Smer-SD a SNS.“

Má Blaha ruský pas?

Druhý dokument sa má týkať podpredsedu Smeru Ľuboša Blahu. „Ak si spomínate, Ľuboš Blaha letel tretieho mesiaca v roku 2019 prednášať na MGIMO, ktoré platil ruský oligarcha Ališer Usmanov. O tri mesiace nato letel privátnym jetom v hodnote 11-tisíc eur aj s ďalšími poslancami, ak teda, neviem či to nebolo viac, na zasadnutie Rady Európy, aby vrátili hlasovacie práva Ruskej federácii v Rade Európy a teda ďalšie kroky, ktoré vytvára Ľuboš Blaha k oficiálnej podpore Ruskej federácie. Toto zrejme nebude len tak a zrejme si za to vyslúžil nejakú vďaku a to, čo vám tu teraz ukážem, mám vo vysokom rozlíšení v mojom maily. Je to pas Ľuboša Blahu. Ruský pas Ľuboša Blahu, ktorý bol vydaný 5.6. v roku 2019. Časovo to sedí s informáciami, ktoré som teraz spomínal. Je to po návšteve ruskej univerzity MGIMO, následne po tom, ako veľmi lojálne podporoval Ruskú federáciu,“ povedal Miroslav Žiak.

Hovorí o vlastizrade

Žiak pripomína, že pravosť dokumentov sám nevie overiť. „Ja nie som policajt, nie som vyšetrovateľ, nie som tajná služba, nie som SIS-ka, nie som nič. Písal som na ten mail, odkiaľ mi to prišlo… Nemyslím si, že je to prank, je to vo vysokom rozlíšení, kvalitne odfotené,“ vraví a dodáva, že na e-mail, z ktorého mu prišli údajné dokumenty písal, aby sa pokúsil overiť ich pravosť, odpoveďou mu malo byť: „Dávaj si pozor! Idú po tebe!“

„Po skončení tohto videa pôjdem aj na Špeciálnu prokuratúru podať za vlastizradu a aj vyzvem volebnú komisiu, aby konala,“ povedal Miroslav Žiak vo videu. V pokračovaní uviedol, že na Špeciálnej prokuratúre už podanie nestihol podať, a tak ho zaniesol na Generálnu prokuratúru.

Blaha reaguje

Ľuboš Blaha už na celú kauzu stihol reagovať prostredníctvom siete Telegram, kde napísal „Reakcia na asi najabsurdnejší hoax, aký sa o mne kedy šíril. Žiak zo Sasky sa môže tešiť na trestné oznámenie. Vraj mám ruský pas a vraj som ruský občan. Im už dočista preskočilo.“

Vo videu, ktoré zverejnil, sa tvrdeniam Miroslava Žiaka vysmial. „Vraj som ruský občan a mám vraj ruský pas. To je taká bohapustá hlúposť, že naozaj nemám slov. Nielen že žiaden ruský pas nemám, ja ani nehovorím po rusky. Som ročník 79, my sme sa už po rusky neučili,“ vraví Blaha.

Podpredseda strany Smer-SD priznal, že prednášal na ruskej univerzite, no podľa vlastných slov prednášal v anglickom jazyku a bol tam so slovenským pasom.

„Žiak sa odvoláva na anonymný e-mail, kde mu niekto poslal nejaký fake a on tomu uveril ako malé decko. Veď to je na smiech. Toto je úroveň Matovičovych obvinení o účtoch na Belize,“ dodal Blaha s tým, že akonáhle sa vráti z cesty na východnom Slovensku, podá na Miroslava Žiaka trestné oznámenie: „Môžem každého ubezpečiť, že mám len jedno občianstvo – slovenské a mám len jeden pas – slovenský.“

