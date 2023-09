Nútil Kollár svoju EX na 2 potraty? Sme rodina reaguje na VIDEO: Herecký výkon a ANTIKAMPAŇ!

Ďalšie zemetrasenie v súkromí multiotecka a šéfa Sme rodina Borisa Kollára! Po Barbore Richterovej sa rozrozprávala ďalšia z jeho expartneriek. Ide o mladú 21-ročnú influencerku Emu Ferusovú, ktorá sa rozhodla prehovoriť o „zvrátenosti Kollára“ a označuje ho za „chorého človeka, ktorý ničí dievčatám život“.

Influencerka Ema Ferusová, dcéra niekdajšieho údajného bosa nitrianskeho podsvetia Ľuboša Ferusa, rozposlala viacerým redakciám a všetkým poslancom národnej rady koncom augusta USB kľúč s výpoveďou o svojom vzťahu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina).

Politika v nej obviňuje, že ju dvakrát pod psychickým nátlakom donútil ísť na interrupciu, keď s ním otehotnela. Ako dôkaz ukázala bankovú transakciu, že Kollár za interrupcie zaplatil. V liste píše, že jej cieľom je zabezpečiť, aby strana Borisa Kollára neuspela vo voľbách.

„Som presvedčená, že človek ako on nepatrí nielen do parlamentu, do politiky, ale nepatrí ani medzi ľudí.“