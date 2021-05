Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Poslankyňa Bittó Cigániková smúti: Jej exmanžel prehral boj so zákernou chorobou Bojoval do konca, ale rakovina bola silnejšia. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zronene priznala, že jej bývalý manžel, s ktorým má dve deti, zomrel. 13. máj 2021 han Magazín

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pre predsedníčku výboru Národnej rady pre zdravotníctvo nie sú tieto dni jednoduché a prežíva náročné obdobie.

Zomrel doma

Krutosť zákernej choroby už pocítil nejeden človek. Aj to, že dokáže položiť silného človeka, ktorým exmanžel Cigánikovej podľa nej aj ďalších ľudí, bezpochyby bol. „Dobojované… Jožko zomrel včera 14:19 doma vo svojej posteli, ako si to prial. Za ruku ho až do konca držala jeho milovaná Kika a vďaka jej starostlivosti a starostlivosti skvelých zdravotníkov netrpel,“ napísala poslankyňa na sociálnu sieť. Ako bývalí manželia, mali v minulosti nezhody, no očividne ich v posledných mesiacoch zahodili za hlavu.

Posledná rozlúčka bude budúci utorok. „Rozlúčime sa s ním v utorok, o 15:00 hod na Vrakunskom cintoríne,“ uviedla Bittó Cigániková.

Veľmi trpel

Samotný Jozef sa na konci apríla ozval prostredníctvom Facebooku, kde opísal svoj stav: „Pýtate sa ma mnohí, ako sa mám? Už necítim nič, ani sladké, slané, smäd, hlad, už len strach, "nicotu“ a bolesť stupňujúcu sa každým dňom. Už päť mesiacov je tomu, čo som sa vôbec nezasmial. Vďaka rozširujúcemu sa nádoru, ktorý ma v blízkej dobe zabije a ktorý zo mňa spravil 69-kilovú nechodiacu trosku, som dostal obojstranný masívny zápal pľúc a každým nádychom lapám po vzduchu. Ani nevládzem písať tieto slová a skončím možno v umelom spánku na ventilácii, z ktorého sa pravdepodobne už nepreberiem."

Žiaľ, tak sa aj stalo a srdce 42-ročného Jozefa dotĺklo včera naposledy…

