Potýčka priamo v ŠTÚDIU: Hosť NAPADOL známeho majiteľa a moderátora televíznej stanice!

Najvýraznejšou tvárou českej televízie je bezpochyby jej šéf, ktorý niektoré relácie sám aj moderuje. Český mediálny magnát Jaromír Soukup je tak v štúdiu dostatočne ostrieľaný, no počas natáčania nového dielu jednej z relácií zažil aj pre neho novú situáciu.

Jedným z jeho hostí bol youtuber Aleš Bejr, ktorý vystupuje ako Psychopat Bejr. A ten nezostal svojej povesti nič dlžný. Ako odhaľujú zábery z natáčania, jeho kľudný priebeh prerušila agresívna vsuvka youtubera, ktorý sa do Soukupa pustil nadávkami, ale aj fyzicky.

Druhým hosťom relácie, ktorý sa konflikt snažil ukončiť, resp. Bejra upokojiť, bol Jakub „Speaker“ Jíra z organizácie Clash of the Stars, ktorá organizuje MMA zápasy influencerov. A niektoré sú poriadne bizarné.

Každopádne, v Česku je o tento „bizár“ veľký záujem a niektorí komentujúci na Instagrame okamžite videli v zdieľaných záberoch promo na možný zápas aktérov konfliktu.

Bejr navyše končí naťahovanie so slovami: „Takže my sa uvidíme v Clash of the Stars, ty močko!“ Soukup zábery z konfliktu zavesil aj na svoj Instagram, kde napísal: „Súboj v Clash of the Stars? Dohodnuté.“