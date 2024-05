25. máj 2024 TOS Lifestyle Pozor na kuklorodky: Volajú ich lietajúce KLIEŠTE, môžu byť rovnako NEBEZPEČNÉ?! Ich uhryznutie môže byť nepríjemné a bolestivé. Čo sú lietajúce kliešte a ako sa pred nimi chrániť?

Zdroj: Dnes24.sk/DALL-E (umelá inteligencia)

Kuklorodke je­lenej sa hovorí aj lietajúci kliešť či jelenia poprípade srnčia mucha a pri prechádzke lesom si treba na ne dávať pozor.

Tento hmyz, ktorý sa rozšíril aj u nás na Slovensku, je veľký asi 5–6 milimetrov, má krídla a hnedé, sploštené telo so silnými nohami zakončenými pazúrikmi. Je to ektoparazit, to znamená, že sa živí krvou svojich hostiteľov. Keď nájde hostiteľa, stratí krídla a pevne sa prichytí ku koži, čo sťažuje jeho odstránenie.

Najčastejšie si vyberá zvieratá ako sú jelene či srny, ale zaútočiť môže aj na človeka. Kuklorodky sú najaktívnejšie od júna do septembra.

Hrozí nebezpečenstvo?

Uhryznuté miesto svrbí a začne bolieť až na druhý deň. Hrčka môže byť prítomná aj dva až tri týždne. U niektorých ľudí sa môže vyskytnúť alergická reakcia.

Špekuluje sa, že môžu byť nosičmi mikroorganizmov, ktoré spôsobujú napríklad lymskú boreliózu. V tomto prípade však podľa servera Fakt.pl platí, že neexistujú na to žiadne vedecké dôkazy.

Ako sa pred nimi chrániť?

Prípravky, ktoré odpudzujú iný bežný hmyz, nemajú na kuklorodky takmer žiadny účinok. Pri prechádzkach v lese sa odporúča schovať poriadne nohy dlhými nohavicami a ponožkami.

Pomáha svetlé oblečenie, lietajúce kliešte si vyberajú zväčša obete v tmavom. Každopádne, po každej návšteve lesa sa treba dôkladne skontrolovať.

Zaujímavosťou je, že kuklorodka jelenia sa v minulosti používala v ľudovej medicíne na liečbu reumy a artritídy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk