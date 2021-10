Zdroj: TASR/AP Pre Česko sme vysoko riziková krajina! Nezaočkovaní dostali prísne podmienky Česko od pondelka zaradilo Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy, teda červené. 4. október 2021 Cestovanie

4. október 2021 Cestovanie Pre Česko sme vysoko riziková krajina! Nezaočkovaní dostali prísne podmienky Česko od pondelka zaradilo Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy, teda červené.

Zdroj: TASR/AP

Nezaočkovaní cestujúci proti COVID-19 tak budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.

Samoizolácia a testy

Okrem testu platí povinnosť vyplniť pred cestou príjazdový formulár. V prípade cesty verejnou dopravou musia cestujúci pred vstupom do Česka disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu (nie starším ako 48 hodín) alebo RT-PCR testu (nie starším ako 72 hodín).

„Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR,“ spresnil rezort.

Po vstupe do krajiny sú cestujúci povinní zostať v samoizolácii a absolvovať RT-PCR test. A to najskôr na piaty, najneskôr na 14. deň od príchodu do krajiny.

Ste očkovaní?

Vyššie spomenuté podmienky neplatia pre plne zaočkované osoby, ktoré sa preukážu certifikátom, ani pre osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali a zároveň nejavia žiadne príznaky.

Rovnako nie sú test ani formulár povinné u detí mladších ako šesť rokov, u pracovníkov medzinárodnej dopravy, u cezhraničných pracovníkov, ani u žiakov alebo študentov, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň raz do týždňa prekračujú hranicu.

Neplatia tiež v prípade ciest do alebo zo susedných krajín (pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín), výnimku má aj pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR