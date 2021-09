Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Rumunsko zaradilo Slovensko medzi RIZIKOVÉ krajiny: Slovákov čaká povinná karanténa! Povinnosť domácej karantény neplatí pre plne zaočkované osoby, osoby s negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ani pre osoby, ktoré ochorenie počas posledných 180 dní prekonali. 27. september 2021 Cestovanie

27. september 2021 Cestovanie Rumunsko zaradilo Slovensko medzi RIZIKOVÉ krajiny: Slovákov čaká povinná karanténa! Povinnosť domácej karantény neplatí pre plne zaočkované osoby, osoby s negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ani pre osoby, ktoré ochorenie počas posledných 180 dní prekonali.

Rumunsko zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny, do tzv. žltej zóny. Cestujúci, ktorí nespĺňajú podmienky stanovených výnimiek, sú tak od piatka (24. 9.) po vstupe do krajiny povinní zotrvať v 14-dňovej domácej karanténe. Na svojom webe na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Povinná karanténa

Povinnosť domácej karantény neplatí pre plne zaočkované osoby proti ochoreniu COVID-19, osoby s negatívnym výsledkom RT-PCR testu (nie starším ako 72 hodín), ani pre osoby, ktoré ochorenie počas posledných 180 dní prekonali.

Výnimkami sú aj žiaci, študenti, rumunskí občania alebo občania s bydliskom alebo pobytom mimo Rumunska, ktorí navštevujú školy a inštitúcie z Rumunska alebo mimo krajiny, ktorí dochádzajú denne a preukážu sa potvrdením.

Výnimka tiež platí v prípade, že musia absolvovať skúšky alebo iné aktivity súvisiace so začiatkom alebo ukončením štúdia. V prípade, že sú neplnoletí, platí výnimka aj pre ich sprevádzajúcich. Do karantény nemusia ísť ani osoby nachádzajúce sa v tranzite, „ak opustia Rumunsko do 24 hodín od vstupu do krajiny,“ priblížil rezort.

