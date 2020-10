25. október 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Prečo VYVÁDZAL na striedačke Slovana Ivan Kmotrík mladší? TU je jeho ODPOVEĎ!

Futbalisti Slovana Bratislava si z ihriska lídra odniesli bod. Mnohé médiá "riešili", prečo bol na lavičke generálny manažér Ivan Kmotrík mladší. Takto sa vyjadril.

Zdroj: www.skslovan.com

Duel Slovana v Dunajskej Strede sa najprv mal hrať pred divákmi, pretože v klube DAC chceli ľudí pred vstupom do hľadiska testovať. Hygienik im v tom však zabránil. Napokon hrozilo, že sa zápas neuskutoční kvôli viacerým pozitívnym testom hráčov belasých, Nakoniec sa však hralo.

Šéf na trávniku

Nečakane sa na striedačke hosťujúceho tímu z Bratislavy objavil aj generálny riaditeľ klubu. Prečo tam vlastne bol? Viacerých členov tímu, aj toho realizačného, dostihol COVID-19. Čiže, pri absencii mnohých, sa na lavičku vybral aj Ivan Kmotrík mladší. „Mimo bol prakticky celý realizačný tím. Išlo nám hlavne o zdravie, nechceli sme, aby sa choroba šírila, preto sme žiadali o odloženie zápasu. Boli sme však pripravení aj na to, že sa bude hrať. Náš lekársky tím odviedol skvelú prácu, vďaka čomu sme mohli nastúpiť v takomto zložení,“ vyhlásil Kmotrík pre stránku www.skslovan.sk.

„Chalani podali bravúrny výkon! Ukázali charakter a zabojovali za klub aj tých, ktorí nám dnes chýbali. Viacerí hráči nastúpili so sebazaprením,“ poznamenal Ivan Kmotrík mladší.

Pobehoval v károvanom saku

Na štadióne DAC bol šéf belasých neprehliadnuteľným. Jeho emotívne prežívanie spojené s výrazným modrým sakom bolo jasne vidieť. „Celkovo prežívam zápasy emotívne. Bolo to samozrejme iné ako na tribúne, bližšie k ihrisku je emócia intenzívnejšia. Priznávam, som emotívny človek a žijem každým naším zápasom. Dnes to bola veľmi dobrá skúsenosť, zažil som, ako hru vidia tréneri priamo z lavičky,“ s úsmevom podotkol Kmotrík mladší.

Čo bude ďalej?

Keďže viacerí hráči mali koronavírus, je otázne čo sa teraz v kádri majstra bude diať. „Ráno podstúpia hráči i všetci, ktorí sú s nimi v klube v kontakte, testovanie PCR testami. Tie nám ukážu, ako na tom sme. Viacerí hráči mali napríklad včera teplotu, no antigénové testy mali negatívne a dnes im už bola nameraná normálna teplota. Vieme však, že pri tomto ochorení sa teplota rýchlo mení. Šírenie choroby sa snažíme potlačiť, no zatiaľ to nejde zastaviť,“ vysvetlil Kmotrík.

„Hráči už dlhšie trénujú v špeciálnom režime a zdôrazňujeme im, aby boli zodpovední. Povedzme si úprimne, vždy je to na danom človeku, všetci máme taktiež rodiny, s ktorými sme v kontakte. A vieme, že nakaziť sa dá kdekoľvek a takéto problémy ako my majú aj iné nielen slovenské, ale aj svetové športové kluby. Žijeme takúto dobu a vírus nás všetkých zasiahol,“ zakončil šéf Slovana.

