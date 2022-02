12 Galéria Zdroj: Ján Saloň Prečo sa otužilci v ľadovej vode usmievajú? Barbora pozná RECEPT na zdravie a pohodu Keď vstúpi do vody, usmieva sa. Nie je však jediná. Úsmev je podľa jej slov poznávacím znakom otužilcov. Chlad jej totiž prináša množstvo výhod. 12. február 2022 Monika Hanigovská Magazín

12. február 2022 Monika Hanigovská Magazín Prečo sa otužilci v ľadovej vode usmievajú? Barbora pozná RECEPT na zdravie a pohodu Keď vstúpi do vody, usmieva sa. Nie je však jediná. Úsmev je podľa jej slov poznávacím znakom otužilcov. Chlad jej totiž prináša množstvo výhod.

12 Galéria Zdroj: Ján Saloň

Zatiaľ čo mnohí vychádzame zo svojich príbytkov v niekoľkých vrstvách oblečenia, Barbora Vašivová si počasie užíva plnými dúškami po svojom. Práve v tomto období zhadzuje oblečenie, pretože má najideálnejšie podmienky na to, aby si mohla vychutnať mrazivú vodu v tečúcich aj stojatých vodách.

„Ľadová žena“ si síce dokáže užiť aj letné mesiace, no pre Dnes24 prezradila, že v tom období je pre ňu predsa len zložitejšie sa otužovať.

Ak ste doteraz otužilcov mali len za výstredných alebo odvážnych ľudí, možno vám mienku napraví práve Barbora, ktorej chladná voda zmenila život, a to hneď v niekoľkých smeroch.

V rozhovore sa dozviete:

V čom všetkom jej pomáha ľadová voda,

prečo sa „ľadoví ľudia“ vo vode usmievajú,

na čo sa treba pripraviť počas otužovania,

čo v tomto smere od nej pochytili jej deti.

Máte blog, v ktorom píšete, že otužovanie vo vode vám pomohlo v období, keď ste nemali chuť žiť, prechádzali ste si depresiou a panickými atakmi. Ako to?

Z počiatočnej fyzickej nepohody sa stáva nástroj, ktorý človeka za pár minút doslova zreštartuje, a vplyvom nárastu endorfínov dosiahne skvelú náladu. Chce to len vykročiť za hranice svojej komfortnej zóny.

Spomínam si na jedno otužovanie v potoku s tečúcou vodou, po ňom som mala ešte dva dni pocit, akoby som lietala.

Pre lepšiu predstavu – Wim Hof (celosvetovo známy ako Ľadový muž, ktorý je držiteľom viacerých svetových rekordov vo vytrvalosti a pobyte v chlade, poz. red.) v jednom videu uviedol, že v ľadovej vode je nárast dopamínu o 250 až 300 %. Človeka to naozaj dostane do pohody.

Po prekonaní strachu z vody som si tiež mohla splniť jeden zo svojich snov – ísť na Spartan Race, pretože tam sa vodným prekážkam nedá vyhnúť. Pár medailí mám doma nielen ja, ale aj moje dcérky (úsmev).

Článok pokračuje pod fotkou.

Barbora miluje otužovanie. / Zdroj: Ján Saloň

Ako ste sa k otužovaniu vôbec dostali?

Pred dvoma rokmi som sa zúčastnila workshopu metódy Wima Hofa (WHM). Prekonala som tam jeden zo svojich najväčších strachov, a vstúpila som do rieky, ktorá bola po búrke špinavá. Píšem o tom na svojom blogu otuzujsa.sk. Následne som zvládla 3-minútový pobyt v bazéne s ľadom, voda mala 3°C. Do bazéna som vkročila dokonca viackrát, a vtedy som si uvedomila, že keď som zvládla toto, zvládnem už všetko.

Keď sa ku mne dostali fotky ľudí, ktorí boli po krk ponorení vo vode s ľadom a ešte sa pritom usmievali, nechápala som, ako je to možné. Preto som to chcela zažiť. Naozaj sa pritom aj ja usmievam.

Čo všetko vám otužovanie prináša?

V prvom rade psychickú pohodu. Je to tiež výborný spôsob na regeneráciu po športovom výkone. Bývam omnoho menej chorá, mám vtedy maximálne nádchu alebo ma škriabe v krku. No aj vtedy idem do ľadovej vody a pomôže mi to. Celkovo zvládam lepšie chlad, napríklad som mávala vždy studené nohy, spávala som v ponožkách.

Tento rok som si neprestala obúvať sandále ani keď skončilo leto. Chodím v nich celú zimu. A keď sa ma ľudia s údivom pýtajú, či mi nie je zima, odpovedám: Nie!

Článok pokračuje pod fotkou.

Barbora si obľúbila studenú vodu. / Zdroj: Ján Saloň

Je nejaká skupina ľudí, ktorá by to skúšať predsa len nemala?

Ak má človek nejaký zdravotný problém, je dobré to konzultovať s lekárom. A následne počúvať svoje telo, pretože každý sme iný a inak reagujeme na jeden podnet. Ženy sa ma napríklad zvyknú pýtať, či je vhodné otužovať sa počas menštruácie. Nerobí mi to problém, no poznám ženy, ktorým to problém robí… Takže každý podľa seba.

Už ste zažili stav, keď ste si povedali: Toto je aj na mňa studená voda a otočili ste sa?

Nie. Najťažšie je pre mňa vyjsť z vody, keď fúka a mrzne. Človek však dokáže všetko, keď sa preto rozhodne.

V akej najstudenšej vode ste sa už otužovali?

V zime sa teplota vody pohybuje podľa môjho teplomeru medzi 0,5 – 1°C.

Ak sa teraz niekto rozhodne, že „ide do toho“, čo by určite nemal robiť?

Mne pomohol kurz, mala som podporu inštruktora a skupiny. Wim Hofova metóda nie je len o chlade, ale aj o dýchacích cvičeniach a práci s mysľou.

Všetko sú to nástroje na zvládanie nielen chladu, ale aj inej životnej záťaže.

Čo sa týka pravidiel, rozhodne otužovanie nepovažujem za súťaž o to, kto tam vydrží dlhšie. Treba rešpektovať svoje telo a uvedomiť si, že studená voda je životu nebezpečné prostredie – takže pokora je na mieste. Je dobré, ak je vo vode niekto s vami, a pomôže vám v prípade, ak by to bolo potrebné. Neodporúčam piť pred otužovaním alkohol.

Myslíte si, že si otužovanie môže obľúbiť aj človek, ktorý nemá rád chladné počasie a studenú vodu?

Určite! Ja som toho dôkazom. Bolo mi teplo až vtedy, keď boli teploty vonku naozaj letné a keď bola voda v sprche veľmi teplá. U mňa bolo vonku teplo až od 25°C vyššie a keď bola voda v sprche nad 37°C. Teraz zvládam podstatne nižšie teploty a stále mi nie je zima.

Kam si chodíte zaplávať?

Najčastejšie som na Bukovci pri Košiciach, bola som aj na iných miestach. Veľmi sa mi páči v Batizovciach, je odtiaľ nádherný výhľad na Tatry. Tečúca voda z potokov a riek, to je silnejší zážitok ako v prípade stojacej vody v jazere.

Nedá mi to. Obľubujete vôbec leto alebo skôr už len tú zimu?

Oboje má svoje čaro. V lete je ťažšie otužovať sa, ale dá sa to.

Ste matkou, budete k otužovaniu viesť aj deti?

Áno, deti opakujú to, čo vidia okolo seba. Obe dcérky sa samé od seba menej obliekajú, keďže aj ja sa menej obliekam.

Chodia bosé po snehu, a boli sme už aj v studenej vode. Spia pri pootvorenom okne aj v zime.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

12 Galéria

Zdroj: Ján Saloň

Zdroj: Dnes24.sk