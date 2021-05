5 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Pred devätnástimi rokmi sme boli MAJSTRAMI sveta! Čo je so ZLATÝMI chlapcami z Göteborgu? Ten čas tak neuveriteľne rýchlo letí! Veď dátum 11. máj 2002, kedy zvíťazili slovenskí hokejisti vo finále svetového šampionátu nad Rusmi, bol ako keby včera. Žiaľ, čas nezastavíme, ale čo tak sa pozrieť, čo je s našimi hrdinami! 29. máj 2021 han Hokej

29. máj 2021 han Hokej Pred devätnástimi rokmi sme boli MAJSTRAMI sveta! Čo je so ZLATÝMI chlapcami z Göteborgu? Ten čas tak neuveriteľne rýchlo letí! Veď dátum 11. máj 2002, kedy zvíťazili slovenskí hokejisti vo finále svetového šampionátu nad Rusmi, bol ako keby včera. Žiaľ, čas nezastavíme, ale čo tak sa pozrieť, čo je s našimi hrdinami!

Hokejové MS v spomínanom roku sa konali vo Švédsku a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa tím vedený Jánom Filcom mohol dostať tak ďaleko. Káder bol síce nabitý hviezdami, no na zlato sme dovtedy nikdy nedosiahli. A predsa, stalo sa! Napokon bola z turnaja krásna zlatá jazda, na ktorú si spomína celé Slovensko aj takmer po dvadsiatich rokoch.

„Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Sme majstri sveta!“ revalo celé Slovensko 11. mája z okien bytov, domov, krčiem, podnikov alebo námestí. Sen sa stal skutočnosťou a malé Slovensko ovládlo hokejový svet.

Veľké finále sa hralo vo švédskom meste Göteborg a naším súperom bolo Rusko. Po vyrovnanom priebehu sa rovných sto sekúnd pred koncom strelecky presadil kanonier Peter Bondra a rozhodol zápas pomerom 4:3 pre Slovensko.

Boli že to veľkolepé oslavy… Zlatí chlapci po prílete do Bratislavy prišli aj na Námestie SNP, kde ich vítalo minimálne stotisíc radujúcich sa fanúšikov. Ešte teraz každému, kto to zažil, naskakujú po tele zimomriavky.

Kto sa postaral o ZLATO?

Trénerom mužstva bol Ján Filc a jeho asistenti boli Ernest Bokroš a Vladimír Šťastný.

Zostava

Brankári: Ján Lašák, Rastislav Staňa, Miroslav Šimonovič.

Obrancovia: Jerguš Bača, Ladislav Čierny, Radoslav Hecl, Richard Lintner, Dušan Milo, Peter Smrek, Martin Štrbák, Ľubomír Višňovský.

Útočníci: Ľuboš Bartečko, Peter Bondra, Michal Handzuš, Miroslav Hlinka, Ladislav Nagy, Vladimír Országh, Rastislav Pavlikovský, Žigmund Pálffy, Róbert Petrovický, Peter Pucher, Radovan Somík, Jozef Stümpel, Miroslav Šatan, Róbert Tomík, Marek Uram.

Osudy hrdinov

Čo vlastne dnes hráči z vtedajšieho tímu robia? Kam sa podeli? Kam ich zavial osud? Na to sme sa pozreli a priniesli vám o hráčoch, ktorí sa zapísali do histórie svetového hokeja ako majstri sveta z roku 2002, novinky a informácie.

Ján Lašák (42 rokov)

Rodák zo Zvolena ukončil kariéru v českom Liberci a potom sa dal na trénovanie nádejných brankárov. Dotiahol to až do národného tímu, kde mal na starosti gólmanov. Jeho syn Ján je juniorský reprezentant v hokeji, ale v bránke nie je.

Rastislav Staňa (41 rokov)

Košičan musel ukončil kariéru predčasne, pre zdravotné problémy. Venoval sa rovnako ako Lašák mladým talentom.

Miroslav Šimonovič (46 rokov)

Popradský odchovanec bol ako brankár ikonou slovenskej najvyššej súťaže, no momentálne sa venuje predaju pozemkov a stavaniu domov.

Radoslav Hecl (46 rokov)

Odchovanec Topoľčian to dotiahol do NHL a po kariére začal študovať vysokú školu.

Jerguš Bača (56 rokov)

Lipták telom i dušou sa po úspešnej kariére, keď hrával ešte za Československo, neustále pohybuje v hokejových kruhoch.

Martin Štrbák (46 rokov)

Košický rodák si zahral v NHL a po ukončení kariéry pričuchol k trénerstvu.

Peter Smrek (42 rokov)

Ukončil kariéru v roku 2010 a dal sa v rodnom Martine na podnikanie v gastrosektore.

Dušan Milo (48 rokov)

Rodák z Nitry pôsobil počas kariéry prevažne v zahraničí, ale práve tam, kde s hokejom začínal, aj skončil. Venuje sa trénerstvu.

Ľubomír Višňovský (44 rokov)

Postavou nižší hráč, ale výkonmi obrovský srdciar. Po návrate z NHL ukončil kariéru v Slovane Bratislava a užíva si hokejový dôchodok.

Richard Lintner (43 rokov)

Citrón ako Riša všetci prezývajú, sa stal po zavesení korčúľ na klinec funkcionárom a dotiahol to až na šéfa slovenskej Extraligy. Tam však vlani skončil.

Ladislav Čierny (46 rokov)

Poctivý obranca zo Zvolena je členom predstavenstva v tomto klube.

Peter Bondra (53 rokov)

Obávaný strelec a rodák z Ukrajiny sa po kariére usadil vo Washingtone. Bol aj generálnym manažérom slovenskej hokejovej reprezentácie.

Jozef Stümpel (48 rokov)

Nitriansky odchovanec to dotiahol do NHL, kde odohral množstvo sezón. Na záver kariéry sa vrátil domov do Nitry a dokonca ešte v tomto roku hrával za Žiar nad Hronom!

Vladimír Országh (44 rokov)

Kvôli zranenia predčasne ukončil kariéru, ale pri hokeji je stále vo funkcii hlavného trénera.

Miroslav Šatan (46 rokov)

Kapitán mužstva a líder nad lídrov. Rodák z Topoľčian bol hlavným ťahúňom tímu a v roku 2014 ukončil kariéru. Posledné roky je prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Rastislav Pavlikovský (44 rokov)

Dlhoročný reprezentant nehral tak dlho ako jeho kolegovia, pretože mu to nedovolilo zranenie ramena. Je agentom a má hokejovú školu.

Radovan Somík (44 rokov)

Rodák z Martina prevažnú časť kariéry strávil v Česku, ale naposledy pomáhal martinskému klubu.

Ľuboš Bartečko (44 rokov)

Útočník so skúsenosťami z NHL, inak rodák z Kežmarku, je aktuálne trénerom v St. Louis.

Žigmund Pálffy (49 rokov)

Skalický hokejový virtuóz, ktorého genialitu mu závidel celý svet. Na sklonku kariéry došiel do rodného mesta a aktuálne je mestkým poslancom.

Michal Handzuš (44 rokov)

Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu, ktorý prišiel zakaždým ukázať do rodnej Banskej Bystrice, je asistentom trénera Craiga Ramsayho na týchto MS v Lotyšsku.

Ladislav Nagy (41 rokov)

Pred dvomi rokmi bol hviezdou Slovenska na domácich MS, kde sa na košickom ľade aj rozlúčil s kariérou. Krátko na to natočil film, kde si zahral sám seba a stále oddychuje po dlhej kariére.

Miroslav Hlinka († 42)

Večne usmiaty zabávač každej kabíny, kde pôsobil sa dal na trénerstvo. V roku 2014 si však siahol na život v Banskej Bystrici, kde vtedy pôsobil ako asistent trénera.

Peter Pucher (46 rokov)

Robustný rodák z Prešova sa po úspešnom šampionáte vydal do sveta, ale nakoniec zakotvil v českom Znojme, kde sa stal ikonou klubu aj mesta.

Róbert Petrovický (44 rokov)

Veľký pracant ako na ľade, tak aj mimo neho sa dal po aktívnej kariére na trénerskú. Viedol naposledy tím Slovenska do 20 rokov.

Róbert Tomík (44 rokov)

Útočník, ktorý je odchovancom Dubnice nad Váhom, skončil už pred takmer desiatimi rokmi. Potom sa dal na podnikanie.

Marek Uram (46 rokov)

Rodák z Liptova, ktorý nevynikal vysokou postavou, ale za to šikovnými rukami a čuchom na góly. Ešte vlani brázdil slovenské klziská ako aktívny hráč.

