27. máj 2021 han Hokej Po troch triumfoch prišla sprcha: Slováci vyfasovali od Švajčiarov DEBAKEL! FOTO Séria výhier ukončená! Hokejisti Slovenska na MS v Rige vyzvali po troch víťazstvách Švajčiarov a tí im pristrihli krídla. A to doslova! Našim nasúkali osem gólov!

Zverenci Craiga Ramsaya mali v úvode šampionátu na konte tri výhry. Postupne zdolali Bielorusko (5:2), Veľkú Britániu (2:1) a Rusko (3:1). Hráči s helvétskym krížom na hrudi im nedovolili si pripísať štvrtý triumf. Naši tak prehrali 1:8, z čoho päťkrát inkasovali v oslabeniach.

V bránke Slovenska dostal šancu Július Hudáček, ktorý robil, čo mohol, ale debaklu nezabránil. Ešte v prvej tretine to ako tak vyzeralo na vyrovnaný priebeh, keď nám súper strelil jeden gól. Ten prišiel po tom, čo sa nechal vylúčiť do konca zápas Kristián Pospíšil, ktorý tvrdo poslal k ľadu veterána Ambühla.

V druhej tretine pridali Švajčiari tri góly a v tej poslednej ich počet zavŕšili na čísle osem. O jediný presný zásah Slovenska sa postaral Michal Krištof.

Slováci klesli v tabuľke o skóre na tretie miesto s 9 bodmi.

Najbližšie sa Slováci predstavia na MS v sobotu, keď o 19.15 nastúpia na piaty duel v základnej skupine A proti Dánsku.

Švajčiarsko – Slovensko 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Góly: 10. Diaz (Hofmann, Andrighetto), 21. Andrighetto (Diaz, Hofmann), 26. Loeffel (Scherwey, Bertschy), 37. Hofmann (Corvi, Loeffel), 41. Meier (Alatalo, Kurashev), 45. Kurashev (Untersander, Ambühl), 53. Hofmann (Ambühl, Andrighetto), 55. Loeffel (Moser, Bertschy) – 46. Krištof (Cehlárik). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Fraňo (ČR) – Constantineau (Fr.), Oliver (USA), vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše Pospíšil 5+DKZ za napadnutie a Rosandič (obaja SR) 5+DKZ za pichnutie, presilovky: 5:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Švajčiarsko: Berra – Diaz, Geisser, Untersander, Moser, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl, Hischier, Kurashev – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Herzog, Bertschy – Mottet

Slovensko: Hudáček – Gernát, Rosandič, Nemec, Ďaloga, Jánošík, Kňažko, Gachulinec, Ivan – Lantoši, Hrivík, Cehlárik – Pospíšil, Krištof, Holešinský – Studenič, Roman, Kelemen – Liška, Sukeľ, Skalický

Priebeh duelu

Prvá tretina

Oba tímy sa od úvodu pozorne strážili, prvý zákrok si pripísal Berra až po troch minútach. Musel však vyriešiť sľubnú šancu Gernáta, slovenský obranca sa dostal do zakončenia po prihrávke Hrivíka. V 7. minúte fauloval Pospíšil v útočnom pásme Ambühla a inkasoval trest do konca zápasu. V oslabení najskôr Liška šikovne zobral puk Berrovi, ale Sukeľ ho nedokázal dostať do bránky. Potom sa Švajčiari usadili v pásme a po strele Diaza, ktorú ešte nešťastne tečoval Studenič, viedli 1:0. Hra sa potom prelievala zo strany na stranu, oba tímy výborne korčuľovali, vyrovnať sa Slovákom nepodarilo ani po dvoch strelách Gernáta.

Druhá tretina

Švajčiarski hokejisti hrali na začiatku druhej tretiny presilovku, po ktorej išli do dvojgólového vedenia. Andrighetto využil Hudáčkov zakrytý výhľad presnou strelou. Slováci potom mali šancu, ale Hrivík po strele švihom iba opečiatkoval ľavú žŕdku. Vzäpätí už viedli Helvéti o tri góly, z pravého kruhu mieril presne Loeffel. Ramsayho zverenci potom mali k dispozícii prvú presilovku v zápase, ale nedokázali ju využiť. Naopak, tesne po jej skončení sa na Hudáčka rútil Untersander, ale zakončil len do žŕdky. To už boli Švajčiari čoraz viac nebezpečnejší, v 37. strelil ich štvrtý gól Hofmann.

Tretia tretina

V úvode tretej tretiny sa zopakoval scenár z úvodu druhej. Švajčiari hrali presilovku a Meier v nej zaznamenal tretí gól. Onedlho to mohlo byť už 6:0, ale Hudáček výborne zasiahol po blafáku Vermina. Na druhej strane trafil Lantoši spojnicu a o pár sekúnd neskôr prekonal Hudáčka Kurashev. Hladkú prehru Slovenska potom zmiernil Krištof, keď zužitkoval prihrávku Cehlárika, ale po ďalších využitých presilovkách si Helvéti pripísali zaslúžený triumf.

tabuľka A-skupiny

Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 Švajčiarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 SLOVENSKO 4 3 0 0 1 11:12 9 Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 Bielorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 V. Británia 4 1 0 1 2 8:15 4 Švédsko 3 1 0 0 2 10:5 3 Česko 3 0 1 0 2 8:11 2

Zdroj: Dnes24/TASR