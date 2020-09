20. september 2020 Cestovanie PREHĽAD pre cestujúcich: Pripravte sa na obmedzenie vlakov medzi Slovenskom a Českom

Z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu o zaradení Českej republiky do rizikovej skupiny krajín Európskej únie dochádza aj k zmenám vlakových spojov.

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Na základe vývoja dopytu, ktorý je výrazne ovplyvnený pandemickými opatreniami, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Českými dráhami (CD) pristupuje k optimalizácii ponuky vlakových spojení medzi SR a ČR.

Pohraničná prechodová stanica Kúty:

Od 22. 9. 2020 (utorok) nebude v úseku Břeclav – Bratislava hl. st. vedený vlak railjet 285 Metropolitan Slovenská strela (Praha hl. n. 19:44 – Bratislava hl. st. 23:44).

Od 23. 9. 2020 (streda) nebude v úseku Bratislava hl. st. – Břeclav vedený vlak railjet 284 Metropolitan Slovenská strela (Bratislava hl. st. 05:15 – Praha hl. n. 09:13).

Pohraničná prechodová stanica Horní Lideč:

Od 22. 9. 2020 (utorok) nebudú v úseku Púchov – Horní Lideč vedené nasledovné vlaky:

Ex 120 Valašský expres (Púchov 18:08 – Praha hl. n. 22:39);

Ex 124 Valašský expres (Púchov 14:08 – Praha hl. n. 18:39);

Ex 128 Valašský expres (Púchov 10:08 – Praha hl. n. 14:39).

Vlaky Ex 122 Valašský expres, Ex 126 Valašský expres a Ex 220 Valašský expres budú v prevádzke v pôvodných trasách bez obmedzenia.

Od 22. 9. 2020 (utorok) nebudú v úseku Horní Lideč – Púchov vedené nasledovné vlaky:

Ex 121 Valašský expres (Praha hl. n. 05:23 – Púchov 09:52);

Ex 125 Valašský expres (Praha hl. n. 09:23 – Púchov 13:52);

Ex 129 Valašský expres (Praha hl. n. 13:23 – Púchov 17:52).

Vlaky Ex 123 Valašský expres, Ex 127 Valašský expres a Ex 221 Valašský expres budú v prevádzke v pôvodných trasách bez obmedzenia.

Pohraničná prechodová stanica Čadca:

Od 27./28. 9. 2020 (nedeľa/pondelok) nebude v medzištátnom úseku Praha hl. n. – Žilina vedený vlak EN 443 Slovakia (Praha hl. n. 22:15 – Humenné 10:33), od 28. 9. (pondelok) 2020 bude vlak v úseku Žilina – Humenné v prevádzke v pôvodnej trase bez obmedzenia.

Od 28./29. 9. 2020 (pondelok/utorok) nebude v medzištátnom úseku Žilina – Praha hl. n. vedený vlak EN 442 Slovakia (Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:13), od 28./29. 9. 2020 (pondelok/utorok) bude vlak v úseku Humenné – Žilina v prevádzke v pôvodnej trase bez obmedzenia.

Vnútroštátny lôžkový vozeň č. 13 na trase Košice – Bratislava a opačne bude v uvedených vlakoch (EN 442 a EN 443) radený bez obmedzenia.

Cestovné doklady na zrušené vlakové spoje budú nahradené cestujúcim v plnej hodnote bez storno poplatku.

Ostatné vlakové spojenia medzi SR a ČR vrátane medzištátnych regionálnych vlakov na všetkých hraničných priechodoch zostávajú naďalej v prevádzke bez obmedzení.

ZSSK stále ponúka dostatok miest na prepravu zákazníkov medzi SR a ČR, uvedená optimalizácia sa dotkne cca 18 % ponúkaných miest.

ZSSK bude spoločne s ČD naďalej pozorne sledovať situáciu a operatívne bude na základe pandemických opatrení a vývoja dopytu reagovať na požiadavky cestujúcich pridávaním, resp. optimalizovaním ďalších spojov.

Zdroj: TASR