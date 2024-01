21. január 2024 Magazín Óda na ženskú korunku krásy! Týchto TOP 6 farieb na vlasy sa stane HITOM roka 2024 Vlasoví experti odhalili, ktoré farby budú najžiadanejšie. Pripravte sa na jemné, žiarivé či jedinečné farby či odtiene.

Túžite po fyzickej zmene? Skúste začať od vlasov. Predstavujeme vám 6 farieb, ktoré budú podľa štylistov a vlasových expertov najväčším hitom roka 2024.

1. Nie je blond ako blond

Ak ste majiteľkou blonďavej hrivy alebo o nej len uvažujete, skúste blond farbu, ktorá vás vďaka údržbe skutočne poteší. No dajte zbohom odtieňu „pravej“ blondínky! „Myslím si, že tento rok sa zbavíme platinovej farby z filmového šialenstva, ktorý sme prežili v roku 2023 (film Barbie – poz. red.). Rok 2024 bude o živších odtieňoch s tmavšími korienkami. Poskytnú nenáročnú údržbu pre všetky ženy, ktoré si chcú predĺžiť čas medzi návštevami salónu,“ myslí si Samantha Cusick, zakladateľka niekoľkých vlasových salónov.

2. Luxusná hnedá

Blond vám nič nehovorí? Vyžiadajte si od kaderníka luxusnú hnedú farbu. Prináša vlasom väčšiu hĺbku, rozmer a lesk. Ako vzniká? Luxusnú hnedú farbu docielia skúsení kaderníci tónovaním alebo glazúrovaním, pričom do vlasov zapracujú len jeden či dva základné odtiene. Výsledkom má byť korunka krásky, ktorá vyzerá tak, ako by ste si odskočili z červeného koberca. „Je to všetko o elegantnej, špičkovej a luxusnej farbe,“ informuje Jordanna Cobella, tohtoročná víťazka prestížnej British Hairdressing Awards (BHA).

