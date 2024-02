3. február 2024 Magazín Zmenilo sa vám telo? 8 PRÍZNAKOV, že to s vami môže byť naozaj ZLE Predtým, ako prepukne choroba, telo veľakrát vysiela varovné signály. Skontrolujte si vopred, či aj vám chce niečo dôležité naznačiť.

Toto sú najčastejšie príznaky vážnych a nebezpečných chorôb. Nepodceňujte varovné signály tela. Skontrolujte si radšej vopred, či to týka aj vás.

1. Mužské prsia

Nielen ženy, ale aj muži majú prsné tkanivo. Zbystriť pozornosť by mali páni, ktorí spozorovali zväčšenie prsnej žľazy. Ako pripomína The Sun, neliečená gynekomastia môže zvýšiť riziko predčasnej smrti až o 37 percent: „Tento stav spôsobuje zväčšenie mužského prsného tkaniva v dôsledku nerovnováhy medzi hormónmi estrogén a testosterón, ale vo vašom tele sa môže odohrávať aj niečo oveľa vážnejšie.“ No za ochorením, ktoré postihuje mužské prsia je tiež obezita. Nasaďte diétu a doprajte si dostatok pohybu. Ak problém pretrváva, nečakajte a vyhľadajte lekára.

2. Nebezpečná bodka

Buďte ostražití v prípade materských znamienok, ktoré svrbia, opúchajú, bolia, zmenia veľkosť, tvar či začnú krvácať. Nebezpečné môžu byť aj tie, ktoré nemajú okraj – sú rozpité a vrúbkované. Malígny melanóm sa zaraďuje medzi najagresívnejšie nádorové ochorenia, nepodceňujte to.

3. Nezvyčajné oči

Pôsobia vaše oči inak? Ak ste spozorovali akési biele škvrny alebo krúžky okolo dúhovky, je možné, že vaše telo bojuje so zápalom, veľkým stresom alebo tukom. „To môže byť príznakom zvýšeného cholesterolu, následkom čoho sa zvyšuje riziko mŕtvice alebo srdcového infarktu,“ pripomína tamojší portál.

Zbystrite pozornosť aj vtedy, ak pociťujete zmenu zrakovej ostrosti. Vidíte rozmazane, pokrivene, neostro? Nechajte si vyšetriť hladinu cukru v krvi. Prečo? Vyššie uvedené príznaky sú typické aj pre neliečených diabetikov. Neliečená cukrovka ničí celé telo.

Na ktoré telesné zmeny si treba dať veľký pozor? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk