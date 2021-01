4. január 2021 MI Politika Prekvapenie! Ministerka naznačila, čo mohlo byť za Lučanského samovraždou

Prvýkrát zasadla veľká komisia vyšetrujúca okolnosti smrti Milana Lučanského vo väzbe. Okrem opozície v nej sedia aj zahraniční experti a novinári. Ministerka Kolíková hovorí o silnej politizácii celého prípadu.

Samovražda bývalého policajného prezidenta vyvolala na Slovensku veľké vášne a kritiku kompetentných. Viac svetla do prípadu by mala vniesť špeciálna 17-členná vyšetrovacia komisia, ktorá začala svoju činnosť. Výsledky by vraj mohli byť už o týždeň, ale isté to nie je.

Vyšetrovanie aj s Kotlebom

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila na tlačovej konferencii najdôležitejších členov komisie, ktorá bude vyšetrovať okolnosti samovraždy Milana Lučanského.

Je tam šesť poslancov. Traja za koalíciu a traja za opozíciu: Marián Saloň (Smer-SD), Marian Kotleba (ĽSNS), Denisa Saková (Hlas-SD), Juraj Krúpa (OĽaNO), Petra Hajšelová (Sme rodina), Milan Laurenčík (SaS).

Ďalšími členmi sú poradca prezidentky Radovan Pala, zástupca verejnej ochrankyne práv, novinári Ján Petrovič z portálu Aktuality a redaktor denníka Pravda.

Zo zahraničia je zastúpená renomovaná česká expertka Anna Šabatová, ktorá bola signatárkou Charty 77 a pôsobila tiež ako česká verejná ochrankyňa práv. „Pani Šabatová je zárukou, že komisia bude nezávisle posudzovať to, čo sa udialo,“ uviedla M. Kolíková.

Ďalej ministerka oslovila aj Máriu Lukasovú, ktorá je členkou Výboru proti mučeniu Rady Európy. Kvôli svojmu štatútu nemôže byť riadnou členkou, ale bude expertkou.

Z Poľska sa zapojí akademička Monika Plátek, ktorá posudzovala stav väzenstva v iných krajinách. „Zvažujeme, akým spôsobom zapojiť do činnosti komisie aj rodinu pána Lučanského,“ dodala ministerka Kolíková.

Členovia komisie podpísali záväzok mlčanlivosti. Informovať budú až o záveroch, o ktorých budú hlasovať. Ako rýchlo to môže byť?

„Zajtra idú do Prešova, neskôr do Trenčína, závery môžu byť do týždňa, ale bude to súvisieť aj s tým, čo všetko budú chcieť mať k dispozícii,“ spresnila M. Kolíková.

Skľúčený Lučanský

Šéfka rezortu spravodlivosti sa snaží vystupovať veľmi vecne a celú záležitosť subjektívne nekomentovať. Stúpajúce vášne najmä na sociálnych sieťach ju však prinútili predsa len povedať niečo viac o tom, prečo si generál Lučanský podľa nej mohol siahnuť na život.

„Lučanský musel vedieť aký je stav trestného konania, či sa to nebude rozširovať, že sme prijali veľmi efektívny zákon k zaisťovaniu majetku. Mohlo to byť pre neho skľučujúce,“ uviedla ministerka.

Naznačila tým, že dôkazy proti nemu mohli byť natoľko silné, že to skrátka neuniesol. Dodala, že celá tragická udalosť je veľmi politicky zneužívaná.

„Ja to robiť nechcem. Mohla by som aj ja povedať rôzne závery, prečo si myslím, že sa to stalo, ale nebudem to robiť aj s ohľadom na rodinu pána Lučanského,“ uviedla M. Kolíková.

Opäť zopakovala, že keď sa niekto rozhodne spáchať samovraždu, nikto mu v tom nedokáže zabrániť. Aspoň nie legálnym a humánnym spôsobom.

„Tuto stačila tepláková bunda, deväť minút a posteľ. Aj keby sme mu vzali všetko… človek nemôže byť holý a neustále sledovaný. To samotné by sa dalo označiť za mučenie,“ dodala ministerka.

Tvrdí, že o svojej demisii neuvažuje, pretože v tejto chvíli by to bolo od nej zbabelé. Bude o tom uvažovať, ak by sa ukázalo, že niekto pochybil.

Zdroj: Dnes24.sk