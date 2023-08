Zdroj: Facebook.com/Poprad-Tatry International Airport , Unsplash.com Prekvapenie od Ryanairu: Od jesene začne lietať z popradského letiska do Londýna! Letisko Poprad-Tatry spojí s britskou metropolou nová pravidelná linka! Ryanair sa tak rozhodol konkurovať Wizz Air. 18. august 2023 Magazín Cestovanie

Od začiatku zimnej sezóny prepojí letecká spoločnosť Ryanair popradské letisko s londýnskym letiskom Stansted.

Z rezervačného systému spoločnosti vyplýva, že z Popradu do Londýna bude prepravca lietať dvakrát týždenne a to v stredu o 17:05 a v sobotu o 12:05.

Opačne sa bude lietať v tie isté dni o 12:10 v stredu a v sobotu o 07:05. Prvý na to upozornil špecializovaný web Airways.cz.

Prvý let je naplánovaný na 1. novembra a v predaji sú už aj letenky. Aktuálne za ceny od 25,99 eur.

„Ryanair sa tak púšťa do priameho konkurenčného boja s maďarským nízkonákladovým dopravcom Wizz Air, ktorý už dlhoročne lieta z Letiska Poprad -Tatry do britskej metropoly,“ pripomína facebooková stránka Letectvo s tým, že Wizz Air spája Poprad s iným londýnskym letiskom a to Luton.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk