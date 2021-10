Zdroj: TASR Prekvapivý VÍŤAZ českých volieb: Babišove ANO skončilo tesne druhé Hoci priebežné výsledky veštili víťazstvo strane súčasného premiéra Andreja Babiša, výsledok volieb v Českej republiky je nakoniec iný. Dnes o 19:11 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Víťazom volieb do českej Poslaneckej snemovne sa stala pravicová koalícia SPOLU, ktorá tesne predstihla hnutie ANO doterajšieho premiéra Andreja Babiša. Informovali o tom v sobotu stanice ČT24 a CNN Prima News.

Zvrat v poslednej chvíli

Koalícia SPOLU, ktorú tvoria strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09, sa do vedenia dostala krátko pred záverom sčítania hlasov. Podľa takmer úplných výsledkov jej hlasy odovzdalo 27,71 percenta zúčastnených voličov, pričom ANO dostalo 27,21 percenta.

Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia so ziskom 15,53 percenta hlasov, spolu s ňou by SPOLU malo v 200-člennej Poslaneckej snemovni väčšinu 108 kresiel. Do dolnej komory parlamentu sa dostala ešte populistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá má 9,59 percenta hlasov.

Hranicu piatich percent potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne neprekročila žiadna ďalšia z celkovo 22 kandidujúcich strán. Platí to aj o dosiaľ koaličných sociálnych demokratoch z ČSSD a komunistoch z KSČM, ktorí podporovali Babišovu vládu „zvonka“. Obe strany pritom „vypadli“ z Poslaneckej snemovne po prvý raz od vzniku samostatnej ČR. Volebná účasť dosiahla takmer 65,5 percenta, čo je najviac od roku 1998, uviedla ČT24.

Fiala o koalícii s Pirátmi

Predseda ODS a volebný líder koalície SPOLU Petr Fiala avizoval rokovania o vytvorení vlády s koalíciou Piráti s Starostovia, a to do 24 hodín.

„Zmena je tu, my ju uskutočníme,“ vyhlásil Fiala s tým, že výsledky volieb sú jednoznačné a parlamentnú väčšinu nemôže ignorovať ani prezident Miloš Zeman. Ten povedal, že zostavením vlády poverí víťaza volieb, za ktorého však nebude považovať žiadnu koalíciu, pretože tie sú podľa jeho tvrdenia podvodom na voličoch.

Na základe sčítania hlasov z 99,6 percenta volebných obvodov obsadí v Poslaneckej snemovni koalícia SPOLU 71 kresiel. Hnutie ANO bude mať 72 mandátov, Piráti a Starostovia 37 poslancov a SPD 20 kresiel, ukazujú údaje servera iDnes.cz.

Tento rok sa hlasy budú po prvý raz prepočítavať na mandáty podľa nových pravidiel. Namiesto d'Hondtovej metódy sa použije Imperialiho kvóta. Každá strana dostane v danom kraji toľko mandátov, koľkokrát sa kvóta vojde do počtu platných hlasov pre túto stranu. Zmierni sa tým výhoda pre víťaza volieb.

Správu aktualizujeme.

