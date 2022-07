Zdroj: TASR/Martin Baumann Premiér chce viac POKOJA: Predstavil koaličným partnerom REFORMU! Eduard Heger predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Premiér má v hlave konkrétny plán. 2. júl 2022 Politika

Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Zatiaľ mlčí, ale v hlave má plán

Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii. „Je to niečo, čo by mohlo priniesť viac pokoja do situácie a mohlo by to posunúť komunikáciu, aby ľudia videli výsledky, ktoré robíme,“ povedal.

Naďalej bude podľa neho platiť, že jej súčasťou budú koaliční lídri, pretože na nich „je to postavené“. „Budú tam súčasne v jednom okamihu,“ dodal.

S blížiacou sa republikovou radou SaS Heger povedal, že s každým koaličným lídrom rokuje a každý má nejaké požiadavky, no nechcel ich špecifikovať. Oceňuje, že každý si uvedomuje zodpovednosť, a prosí, aby v nej zotrvali.

Treba podľa neho ukázať Slovensku, že demokratické strany vedia dovládnuť a majú výsledky.

Dodal, že konflikt nesmie vyústiť do pádu vlády. „Nemôžeme si dovoliť skrátiť volebné obdobie, rozpad vlády,“ vyhlásil.

Premiér rešpektuje diskusiu vzhľadom na návrh predsedu Sme rodina Borisa Kollára o predložení ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia, no nemyslí si, že je to správny nástroj.

Je hrdý na Sulíka a Matoviča

Čo ešte prezradil? Heger označil ako profesionálne piatkové (1. 7.) vystúpenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) počas brífingu k investícii automobilky Volvo. „Bol som na nich hrdý," povedal. Ak by takto vystupovali naďalej, Slovensko môže byť podľa neho úspešnou krajinou.

Prídu nové investície?

Opoziční lídri mali podpísať memorandum, že investícia Volva bude mať podporu aj po parlamentných voľbách, respektíve zmene vlády. Heger to označil za dôležitý krok. „Som rád, že sa k tomu priznali aj lídri opozičných strán a že na tom máme jednotu,“ povedal. Zároveň informoval o rokovaniach o investíciách s ďalšími spoločnosťami, no nechcel špecifikovať odvetvie ani región.

