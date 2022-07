Zdroj: TASR/AP , TASR/Pavel Neubauer Budeme jesť plechy či makať za minimálku? Reakcie Slovákov o PIATEJ automobilke sú rozporuplné Volvo postaví na Slovensku továreň na výrobu elektromobilov: Budeme montážnou dielňou Európy? 2. júl 2022 Monika Hanigovská Politika

Zdroj: TASR/AP , TASR/Pavel Neubauer

Minister hospodárstva Richard Sulík ohlásil príchod megainvestície veľkolepo. „Historická chvíľa pre Slovensko,“ takto opísal na sociálnej sieti investora, ktorý na východe našej krajiny vybuduje najmodernejší automobilový závod súčasnosti na elektrické automobily.

Investovať na Slovensku sa oplatí

„Podarilo sa! Slovensko uspelo v súťaži o megainvestíciu spoločnosti Volvo, ktoré sa stane významným zamestnávateľom na východe. Presvedčili sme o tom, že investovať na Slovensku sa oplatí,“ povedal minister hospodárstva.

Priniesť by mal tisícky nových pracovných miest, približne 3 300 ľudí by malo nájsť prácu. „Veľký investor na východe je mojim splneným snom. Je to niečo, o čom som roky rozprával, roky písal do programu SaS ako prioritu, presvedčený, že zmení životy tisícom ľudí a rodín na Slovensku,“ myslí si líder SaS.

Slovákom sa nepáči takto využitá pôda

No nie všetci Slováci sú nadšení z toho, že koncern pri Valalikoch neďaleko Košíc spustí o niekoľko rokov svoju prevádzku. Minister hospodárstva tak rozdelil ľudí – minimálne na internete.

„Stavať sa bude na slovenskej pôde a žrať budeme blatníky,“ myslí si o novej investícii Dagmar a doplnila ju nahnevaná Erika. „Bravóóó. Na ďalšej úrodnej pôde postavíme fabriku a výrobné haly, a Slováci budú naďalej žrať dovezený odpad zo zahraničia, kde to ani svine nechcú!“

Dostanú žobračenky?

Slováci sa tiež obávajú toho, čo im cinkne na účet: „10 rokov daňové prázdniny plus minimálna mzda na úrovni žobračenky, to by aj mňa ako investora presvedčili, že sa oplatí na Slovensku investovať… gratulujem,“ zareagoval ďalší diskutujúci.

Ľudovít zase nerozumie, prečo to Sulík nazval historickou chvíľou: „To snáď ani nemyslite vážne. Historická chvíľa nastane pre Slovensko, keď bude koniec tejto cirkusovej vlády.“

Pracovná príležitosť a…

Druhá časť Slovákov vníma investíciu ako veľkú šancu. „Dobrá práca, pán Sulík. Ľuďom na východe to výrazne pomôže a aj štátnej kase. Konečne jeden krok k tomu, aby sme tie astronomické dlhy mali aj z čoho splácať,“ napísala Ľuba.

„Ja stále tvrdím, že ten Sulík robí dobrú robotu,“ zareagoval na príchod automobilky Martin a pridal sa i Ivan: „Dobrá robota, aspoň po jednom ministrovi sú vidieť výsledky.“

„Veľmi dobrá správa pre východ. Ďakujeme,“ myslí si Rudolf. Niektorí Slováci napriek výhrade, nového zamestnávateľa vítajú: „Nový závod na východe je dobrou správou… že budeme a ostaneme európskou lacnou montovňou, to si zas neklamme, budeme,“ no Erik hovorí novej automobilke „áno“.

Výkup pozemkov o výmere 283 hektárov

Výkup pozemkov v strategickom parku by mal byť ukončený vo februári budúceho roka. „K 1.6. boli vykúpené pozemky o výmere 283 hektárov, čo predstavuje 77% percent územia, boli vykonané potrebné prieskumy a projektuje sa potrebná infraštruktúra,“ informuje Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webe.

Prídu nové investície? Premiér Eduard Heger (OĽANO) diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy prezradil, že rokujú s ďalšími spoločnosťami, no nešpecifikoval odvetie ani región.

Zdroj: Dnes24.sk