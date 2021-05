Zdroj: Facebook.com/Eduard Heger Premiér ukázal na sociálnej sieti manželku: Nech sa páči, toto je pani Hegerová! Nechal nahliadnuť do súkromia. Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) zaujal mnohých tým, že na Facebook "zavesil" fotografiu s manželkou Luciou. 24. máj 2021 han Politika

Ako prvý na to poukázal portál rehresher.sk. Predseda vlády SR tak urobil pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov, ktorý je práve dnes (24.5.).

Eduard Heger nie je tak aktívny na Facebooku ako jeho predchodca Igor Matovič, no tiež sa na jeho profile objavujú zaujímavé statusy. Nedávno sme boli svedkami ako pri príležitosti uvoľňovania opatrení, uverejnil na Instagrame fotky zo strihania a návštevy holičstva. Najnovšie sa rozhodol ukázať svoju manželku.

Príspevok premiéra

Ako sme už spomenuli, Eduard Heger si uctil národné parky, ktoré sú podľa neho krehké spoločenstvá, o ktoré sa musíme starať. Zrejme pridaním snímky so svojou životnou partnerkou chcel poukázať, že to treba robiť aj pri ženách. „Slovensko dostalo do daru krásnu prírodu. Naše národné parky sú bohatstvo, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Aby mohli byť naďalej našou pastvou pre oči a dušu, tak sa musíme o tento dar aj úctivo starať,“ napísal na sociálnej sieti Heger.

„Nechajme v ňom prúdiť život a nenarúšajme svojou prítomnosťou tieto krehké spoločenstvá. Budeme odmenení pokojom, o ktorý sa s nami podelia. Ako človek, ktorý rád trávi v prírode čas, viem o čom hovorím. Pekný Európsky deň národných parkov,“ uzavrel.

NÁRODNÉ PARKY SÚ KREHKÉ SPOLOČENSTVÁ, O KTORÉ SA MUSÍME STARAŤ Slovensko dostalo do daru krásnu prírodu. Naše národné... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Monday, May 24, 2021

