7. október 2021
Premiér vyzýva ľudí, aby dodržiavali opatrenia: Toto odkázal všetkým NEOČKOVANÝM! VIDEO
Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí, aby dodržiavali pandemické opatrenia. Upozornil na nápor pacientov, ktorému čelia nemocnice, a veľkú záťaž zdravotníkov.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Pre tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, je podľa neho jediným nástrojom nosenie rúška alebo respirátora.

„Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje. Nie je to nečakaná správa. Očakávali sme to nielen preto, že sa to deje pre situáciu v iných krajinách, ale aj pre nízku zaočkovanosť,“ skonštatoval premiér. Dodal, že vyše 80 percent hospitalizovaných je nezaočkovaných.

„Nevyčítam to ľuďom, je to na každého rozhodnutí, či sa chce alebo nechce chrániť vakcínou,“ dodal.

Ako pripomenul, plné nemocnice spôsobujú odklad operácií z dôvodu potreby reprofilizácie lôžok, ale aj enormne zaťažujú zdravotníkov. Poďakoval zdravotníkom za ich obetu a povzbudil ich pri ďalšom nasadení.

