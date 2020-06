23. jún 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Pred dvadsiatimi rokmi sa celé Slovensko rozplakalo: Peter Dubovský tragicky zahynul na dovolenke

Presne 23. júna 2000 sa na Slovensku zastavil čas. Správa o úmrtí talentovaného futbalistu Petra Dubovského († 28) obletela našu krajinu. Zomrel v Thajsku.

Zdroj: TASR

Dubovský bol v tom čase najväčšou futbalovou hviezdou Slovenska. Hráč, ktorý vyrastal v Slovane Bratislava, prestúpil ako prvý Slovák do slávneho Realu Madrid. Po dvoch rokoch boja o miesto v zostave „bieleho baletu“ zvolil prestup do Ovieda.

Osudná dovolenka

Dubák, ako talentovaného hráča prezývali, bol v súkromí vášnivým fotografom a rád spoznával ďaleké krajiny. Aj preto zvolil dovolenku v exotickom Thajsku na ostrov Koh Samui, kam vyrazil spolu s priateľkou Auréliou a bratom Ivanom a jeho manželkou. Osudným sa mu stali tamojšie vodopády.

Tragické pošmyknutie

Peter bol počas dovolenky aktívny a fotil, čo sa dalo. Počas výletu na spomínané vodopády si odskočil spraviť pár lepších záberov… To nemal robiť, pretože sa nešťastne pošmykol a spadol z útesu. „Jeho pád sme nevideli. Po chvíli sme zaregistrovali nejaký rozruch, išli sme sa pozrieť, čo sa deje,“ spomína Dubovského vtedajšia partnerka Aurélia pre portál pravda.sk.

Komplikovaná záchrana

Keď pribehla k Petrovi aj s jeho bratom, ešte komunikoval. „Nebola to veľká hĺbka, ale udrel si hlavu, nemohol sa hýbať. Prvý k nemu dobehol Ivan. Spočiatku bol ešte pri vedomí a komunikovali sme. Sťažoval sa na bolesti chrbáta a nôh. Bráško, zober ma domov, vravel Ivanovi. To boli posledné slová, na ktoré si spomínam,“ dodala Aurélia, ktorá ešte opísala aj neskorší transport ťažko zraneného Dubovského do miestnych nemocníc. Počas niekoľkých hodín transportu stratil veľa krvi.

Supertalent na pohľadanie

Dubovský bol v tom čase ústrednou postavou slovenského národného tímu, v ktorom odohral 33 duelov a strelil 12 gólov. Ešte predtým stihol za Československo nastúpiť na 14 zápasov s bilanciou 6 gólov. Ešte impozantnejšia je jeho bilancia v Slovane, veď 94 súbojov a 59 gólov je toho dôkazom. Za Real Madrid odohral 31 stretnutí a dal 2 góly, v Oviede to bolo 120 duelov a 17 gólov.

Zdroj: Dnes24.sk