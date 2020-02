14. február 2020 Marek Kravjar Správy Voľby 2020 Fico na margo videa o Kiskovi: Tento upotený pán z Popradu je klamár, podvodník, zlodej a úžerník

Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico odmieta jeho spájanie s videom o lídrovi mimoparlamentnej strany Za ľudí a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Slovenská politika tak špinavú predvolebnú kampaň ešte nezažila. Po pravých videách mafiána Mariana Kočnera, do redakcií viacerých slovenských médií prišlo video od anonyma. Aktérmi sú svedok z Kiskovho procesu v kauze pozemkov Michal Šuliga a Milan Reichel spájaný s popradským podsvetím.

Exprezident a súčasný líder strany Za ľudí Andrej Kiska označil video za zinscenované, čomu nasvedčujú aj kulisy. „Tajná“ kamera položená na biliardovom stole, či reflektor na statíve. Nepresvedčivé sú aj dialógy aktérov, ktoré pôsobia mimoriadne strnulo a miestami vyslovene trápne. Exprezident preto podal trestné oznámenie za ohováranie.

Kiska tiež tvrdí, že za nepodareným videom je Robert Fico, ktorý mu mal sľúbiť pomstu za to, že ho nevymenoval za predsedu Ústavného súdu.

Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico ale toto tvrdenie odmieta.

Vulgárny Fico

„Mne sa zdá, že v tejto krajine zodpovedám za všetko, vrátane vetra, dažďa, tepla a zimy. Je to smiešne. Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať. Mňa absolútne nezaujíma, kde je, čo je, je to vec orgánov činných v trestnom konaní. My tu dnes riešime podstatne vážnejšiu agendu, a to sú dôchodky, rodinné prídavky, Istanbulský dohovor. Už to je úplne trápne. Vždy keď na neho niečo vyjde, ja netuším, o čo ide, tak vždy hovorí, lebo Fico. Prepáčte, ja k tomu nemám čo povedať,“ uviedol Fico.

Ako dodal, video ešte nevidel a plánuje si ho pozrieť. „To je tak, že keď sa to týka Fica a Smeru-SD, všetko je pravda. Keď sa to týka niekoho iného, tak to pravda nie je. Ja som len čítal zatiaľ nejaké správy, že vyšlo nejaké video, kde hovoria dvaja ľudia, ktorí boli blízko pri ňom (Andrejovi Kiskovi, pozn. red.) v nejakých pozemkoch pod Tatrami. Čo ja s tým mám? Všetci dobre viete, že to je klamár, podvodník, zlodej a úžerník,“ doplnil Fico.

VIDEO

Vo štvrtok popoludní dostali redakcie anonymný mail z adresy „alien.23.po@gma­il.com“ s linkom na video a s textom: „Uniklo tajné video, na ktorom predstavitelia popradského podsvetia M. Reichel a M. Šuliga svedčia o tom, ako robili podvody s Andrejom Kiskom.“

Na videu sa rozprávajú popradský stavebník Michal Šuliga a Milan Reichel spájaný už dlhé roky s podtatranským podsvetím. Nahrávka má necelých 20 minút a nie je jasné, kedy vznikla. Zachytáva zjavne zinscenovaný rozhovor Šuligu s Reichelom.

Rozhovor v niektorých pasážach pôsobí strojeným dojmom a obaja aktéri pôsobia neprirodzene. Vzniklo v hoteli Autis, kam prišiel Reichel na Šuligove pozvanie.

Michal Šuliga je svedok z Kiskovej kauzy a Milan Reichel je dlhodobo spájaný s popradským podsvetím. Kiska tvrdí, že Reichela nikdy nevidel a od Šuligovej firmy kupoval pozemky na základe inzerátu uverejneného v Novom čase. Ten aj zverejnil na svojom Facebooku.

Vo videu sa Šuliga a Reichel rozprávajú o Kiskovej kauze s pozemkami vo Veľkom Slavkove, ktorá sa dostala na súd. Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018.

Šuliga vo videu tvrdí, že Kiska vedel, že sa mu predáva nezákonne vydržaný pozemok, a že mu „držal stranu“.

Vo svojom zdôvodnení rozsudku sudca Miroslav Radačovský, ktorý je momentálne europoslanec za Kotlebovu ĽSNS, uviedol, že Kiska nadobúdal pozemok v dobrej viere a nemohol vedieť, že bol získaný nezákonne.

