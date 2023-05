19 Galéria Zdroj: Martin Trenkler Martin fotí formulu F1 aj IMT Smile: Teším sa zo spomienok na Schumachera, FOTO Profesionálnemu foteniu sa Martin Trenkler venuje od Veľkej ceny Rakúska 2002. Dovtedy fotil len pre zábavu, i keď cieľ mal jasný a ten si aj splnil. 7. máj 2023 Ľubomír Hudačko Magazín Lifestyle

7. máj 2023 Ľubomír Hudačko Magazín Lifestyle Martin fotí formulu F1 aj IMT Smile: Teším sa zo spomienok na Schumachera, FOTO Profesionálnemu foteniu sa Martin Trenkler venuje od Veľkej ceny Rakúska 2002. Dovtedy fotil len pre zábavu, i keď cieľ mal jasný a ten si aj splnil.

„V roku 2002 som vo svojich 19 rokoch pracoval ako spolutvorca mesačníka F1 Sport. Akreditáciu som však dostal na svoje meno a vlastne od začiatku som na voľnej nohe. Sen fotiť F1 som si splnil, prišla však na rad tvrdá realita: ako sa tým uživím? Ako sa vlastne predávajú fotky z Formuly 1? To je často väčšie umenie, než samotné fotenie,“ hovorí na úvod rozhovoru Martin Trenkler, ktorý nám poskytol pre Dnes24.sk.

Považujete sa už za Prešovčana? Odkiaľ inak pochádzate?

Obaja moji rodičia sú pôvodom Prešovčania, dokonca Trenklerovci sú starý prešovský lekársky rod. Ja som sa však už narodil v Trebišove a v mojich troch rokoch sme sa presťahovali do Vyšných Hágov, kde otec pôsobil ďalších 20 rokov ako primár v liečebnom ústave.

Tam som teda vyrastal. Z Tatier som sa potom dostal na žurnalistiku do Bratislavy a odtiaľ svojpomocne do sveta F1. V roku 2018 som sa priženil do ďalšej prešovskej lekárskej rodiny, dnes tu mám samozrejme aj trvalé bydlisko.

Poďme k Formule F1. Fotíte prioritne preteky, alebo sa venujete aj hudobným koncertom a ďalším odvetviam?

Fotím prioritne F1 a medzinárodný motošport.

V roku 2009 som dostal aj do zákulisia F1 Ivana Táslera, odvtedy sme kamaráti a fotím IMT Smile pravidelne. Fotím samozrejme aj rôzne iné akcie a portréty.

Iste máte zážitky počas koncertov s kapelou. Prípadne aké kuriózne ste mali pod pódiom počas fotenia?

Tých spomienok je viac než dosť a stále vznikajú nové, je zážitok s nimi robiť a veľmi veľa sa spolu nasmejeme. Navyše sú to obrovskí profesionáli.

Jedna vec je skladať skvelú hudbu, ďalšia je viesť úspešnú firmu a to je umenie samo osebe, ktoré IMT zvláda lepšie, než väčšina.

Je to tvrdá práca.

Keď vám Ivan a kapela pózujú počas koncertu, je to zábava, rovnako ako keď na komunikáciu stačí už len pohľad a vieme, prečo sa smejeme.

Zážitok bol aj môj výlet s Ivanom na Veľkú cenu Monaka. Vybavil som mu dokonca fotoprístup ku trati.

Ivan je odveký fanúšik F1.

Ich bývalý bubeník Dano Šoltis je však absolútny maniak do áut. Skamarátili sme sa natoľko, že mi bol za svedka na svadbe. Mali sme to šťastie, že nám tam hralo celé IMT Smile, to bol úžasný zážitok.

Ktorý záber je pre vás doteraz najcennejší? Budú to tie zábery M. Schumachera? A čo by ste ešte chceli fotiť?

Nemám najcennejší záber. Každá Veľká cena je pre fotografa nielen zážitok, ale aj potenie krvi a veľká fyzická a psychická drina. Je to boj medzi najlepšími a v najprísnejších podmienkach, aké si fotograf môže predstaviť. Nemám vyslovene ani obľúbené zábery. Tých pekných je veľa, za 20 rokov sa nazbiera.

Teším sa z fotiek a spomienok na Michaela Schumachera, ale aj Alonsa, Vettela, Hamiltona a ďalších skvelých pilotov.

Napokon, každý môže posúdiť a vybrať si sám obľúbenú fotku na mojom webe a instagrame. Chcel by som fotiť viac aj Prešov a čo sa deje v meste a okolí. Medzi moju psychohygienu patria výstupy na Šarišský hrad, ktorý milujem a rád tam fotím.

Tam ma nájdete asi najčastejšie mimo pretekov. Okrem F1 fotím ako oficiálny fotograf napríklad európsky a svetový šampionát cestovných vozidiel TCR. A k tomu tento rok 10 Veľkých cien F1. Čoskoro ale aj IMT Smile v štúdiu.

Mávate aj výstavy svojich fotografií? Pochodili ste s nimi povedzme aj viaceré krajiny vo svete?

Výstavu som mal kedysi dávno dokonca aj v Prešove a rád by som to ako Prešovčan zopakoval, keď na to budú podmienky.

Nerobievam výstavy už dlhšie, treba tomu nájsť zmysel a chce to aj veľa času a peňazí. Výstavy som mal okrem Slovenska napríklad vo Viedni či v Prahe.

Čo je najdôležitejšie pri fotografovaní, čo by človek nemal zabudnúť?

Foťáky pri trati by nemal človek zabudnúť, čo sa mi stávalo na začiatku kariéry v F1.

Po toľkých rokoch je základ prax-rutina, vďaka ktorej už tvoríte slobodne, pretože “prstoklad” aj “checklist” fotenia fungujú už podvedome, automaticky.

Čomu inému sa ešte venujete?

Venujem sa manželke a najbližším, ale aj priateľom, ak umožňuje čas. Fotografia a motošport je moja hlavná práca a vášeň, i keď pracujem aj v oblasti P.R. a žurnalistiky.

Ďalšie zábery šikovného Prešovčana nájdete vo fotogalérii.

