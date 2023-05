ATENTÁT na Putina? Na Kremeľ mierili dva drony, Rusi ich zneškodnili: Ukrajina to popiera!

Rusko podľa AFP zároveň obvinilo Kyjev z pokusu o atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Video si môžete pozrieť TU.

Túto operáciu označil za „plánovaný teroristický čin“ a pokus o ohrozenie života prezidenta Ruskej federácie. Pri tomto incidente nezaznamenal škody ani zranenia.

Kremeľ uviedol, že prezident Vladimir Putin je v bezpečí a naďalej pracuje podľa plánovaného harmonogramu. Rusko si ponecháva právo odpovedať, „kedy a kde to uzná za vhodné“ citovala oficiálne vyhlásenie ruská agentúra TASS, uvádza AP.

