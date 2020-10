27. október 2020 Zo Slovenska Prezidentka vyzvala k dôvere k vedcom a lekárom. Čo ešte odkázala Slovákom?

Pred celoslovenským testovaním sa prezidentka SR Zuzana Čaputová stretla s vedcami a odborníkmi. Čomu sa podľa nej musíme vyvarovať?

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za dôležité, aby ľudia počúvali v čase pandémie hlas vedcov, odborníkov a lekárov. Považuje ho za významný. Uviedla to po rokovaní s expertmi v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a celoplošným testovaním na COVID-19.

Odborníci podľa Čaputovej považujú za potrebné zvýšiť dostupnosť testovania. „Ľudia sa chcú testovať. Počúvam príbehy ľudí, ktorí čakajú niekoľko dní, aby sa na testovanie dostali,“ poznamenala.

Ako dodala, sama sa pravidelne, každý týždeň, dáva testovať: „Považujem to za zodpovednú súčasťou výkonu mojej práce. Je potrebné, aby sa ľudia dali otestovať, ak cítia príznaky alebo prichádzajú do kontaktu s cudzími ľuďmi.“

Kontrolujme hranice

Kľúčovým faktorom pri boji s pandémiou je podľa prezidentky zníženie mobility. Efekt to prináša aj v iných krajinách, kde majú ľudia obmedzený pohyb. Podľa Čaputovej je to zásah do súkromných práv, ktorý je ale nevyhnutný.

„Ak ľuďom obmedzíme pohyb, je fér, aby ľudia z iných krajín neprichádzali na Slovensko bez kontroly,“ skonštatovala prezidentka. Dodala, že aj odborníci zdôraznili potrebu kontrol na hraniciach, využiť by sa mohli aj aplikácie na kontrolu karantény.

Hlava štátu opäť pripomenula, aby zdravotníci, ktorí budú na plošnom testovaní, nechýbali potom v nemocniciach a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To isté platí aj pre zdravotnícky materiál a pomôcky. Personálne kapacity by nemali chýbať ani pri dohľadávaní kontaktov.

Množstvo konšpirácií

Čaputová skonštatovala, že pri celoplošnom testovaní by sa tiež nemali znížiť vysoké medicínske a hygienické štandardy. Verí, že sa to všetkým zložkám podarí zabezpečiť.

Na margo dezinformácií, ktoré sa o testovaní na nový koronavírus šíria na sociálnych sieťach, prezidentka povedala, že v týchto dňoch sa s nimi Slovensko vyrovná ťažko. „Myslím, že v letných mesiacoch sme zanedbali prácu s dezinformáci­ami,“ poznamenala Čaputová.

Zdroj: Dnes24.sk