6. november 2022 han Zo Slovenska Máme za sebou NEUVERITEĽNE teplý mesiac: Najvyššia teplota bola vyššia ako v LETE! Tohtoročný október bol teplý až mimoriadne teplý. Najvyššia teplota dosiahla 23,8 stupňa Celzia, namerali ju 7. októbra v Strážskom a Veľkých Trakanoch a 17. októbra v Prievidzi.

Naopak, najnižšia teplota v polohách do 1000 metrov bola v Polomke a Klenovej, a to –5,2 stupňa Celzia. Vyplýva to z predbežného klimatologického zhodnotenia, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 12,9 stupňa Celzia na meteorologických staniciach Žihárec a Bratislava-Mlynská dolina. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 7,6 stupňa Celzia v obciach Stratená a Tatranská Kotlina-Rakúske Lúky,“ ozrejmil.

A čo odchýlka?

Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1991 – 2020) bola 3,4 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Lomnický štít. Najnižšia zase v Liptovskom Mikuláši, a to 1,1 stupňa Celzia.

Z hľadiska zrážok bol október podľa SHMÚ mimoriadne suchý až normálny. Percento normálu (1991 – 2020) mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie v Dudinciach – 76,1 percenta, najnižšie v Hurbanove nad Cirochou – 9,5 percenta.

Najnižší mesačný úhrn urážok bol 2,5 milimetra v Kamenici nad Hronom, najvyšší bol 74,6 milimetra v Oravskej Polhore.

