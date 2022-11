2 Galéria Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS Andrej Danko má novú zábavku: Pochvaľuje si MMA a POZRITE na tú fotku s Attilom Véghom! Tomu by ste neverili! Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si cez víkend odskočil do Trnavy! 6. november 2022 han Zo Slovenska

Bývalý predseda NR SR je už vyše dva roky mimo parlamentu, ale na sociálnych sieťach vie vždy zaujať.

Zapáčilo sa mu to

Andrej Danko ešte tak blízko tvrdému športu, akým je MMA, nikdy nebol. Teda, to aspoň píše na Facebooku, na ktorom sa pochválil novou zábavkou.

„Jeden môj dobrý priateľ karatista Juraj ma pozval do Trnavy. Povedal, že Andrej poď medzi mladých. Dobre mi to padlo v týchto depresívnych jesenných dňoch. Nevedel som kam idem a čo tu presne zažijem,“ napísal Andrej Danko na sociálnej sieti v sobotu večer.

Okamžite si bitky v klietke zamiloval, čo aj potvrdil týmto statusom: „Tak zblízka som box a MMA nikdy nevidel. Asi už budem chodiť stále. Sú tu úžasní ľudia a pozitívna energia. Úprimne ďakujem.“

Andrej a Attila

Netrvalo dlho a na učte lídra národniarov sa objavil ďalší príspevok aj s fotkou. No, a na nej sa vyníma bývalý šéf parlamentu so slovenským MMA hrdinom Attila Véghom. „Na zápasoch v Trnave som stretol tohto pána. Attila je naozaj típek, pozitívny a dobrý človek. Jeho úsmev, bezprostrednosť sú prejavom jeho vnútornej sily,“ uviedol Danko.

„Povedal som mu, že by som raz chcel vedieť tancovať ako on. Obaja sme sa z chuti zasmiali. Presne tak ako to robí on, je potrebné žiť s pozitívnym prístupom k životu a úspech sa potom dostaví. Aj to súčasne motivuje okolie. Vždy však treba ísť tvrdo za svojím cieľom,“ neskrýval politik svoje nadšenie zo stretnutia so zápasníkom MMA.

