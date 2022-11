Zdroj: Instagram.com/vitaliyklitschko SLOVÁ starostu Kyjeva: Rusi robia všetko pre to, aby sme tu všetci ZOMRELI! Ukrajinská metropola Kyjev čelí možným výpadkom elektriny, vody a kúrenia pre pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. 6. november 2022 han Zo zahraničia

6. november 2022 han Zo zahraničia SLOVÁ starostu Kyjeva: Rusi robia všetko pre to, aby sme tu všetci ZOMRELI! Ukrajinská metropola Kyjev čelí možným výpadkom elektriny, vody a kúrenia pre pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

V sobotu večer na to upozornil starosta Kyjeva Vitalij Kličko v ukrajinskej štátnej televízii. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Kličko odkázal, že obyvatelia Kyjeva by mali šetriť zásobami a zvážiť dočasné vysťahovanie. Túto situáciu opísal ako najhorší možný scenár.

„Robíme všetko pre to, aby sa to nestalo. Chceme však byť otvorení. Naši nepriatelia robia všetko pre to, aby toto mesto ostalo bez kúrenia, elektriny a vody – skrátka, aby sme všetci zomreli,“ povedal starosta.

Podľa jeho slov žijú v ukrajinskej metropole zhruba tri milióny ľudí vrátane 350.000 vnútorne vysídlených osôb.

Kyjevské úrady pripravujú viac než 1000 miest s vykurovaním pre prípad, že pokračujúce ruské útoky vyradia z prevádzky ústredné kúrenie.

Kličko obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina zo zámeru zničiť Ukrajincov. „Putin nepotrebuje Ukrajincov. Potrebuje región, potrebuje Ukrajinu bez nás,“ uviedol.

Zdroj: TASR