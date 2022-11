Pri Chersone sa ZRÚTIL dôležitý most cez Dneper: ODPÁLILI ho Rusi pri ústupe?

Oznámili to ruské ozbrojené sily. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.

„V chersonskom smere bol dnes o 5.00 h moskovského času zavŕšený presun divízií ruských vojsk na ľavý breh rieky Dneper. Na pravom brehu neostal jediný kus vojenskej techniky ani zbrane. Všetci ruskí vojaci prešli na ľavý breh Dnepra,“ napísalo vo zvodke na sociálnej sieti Telegram ruské ministerstvo obrany.

Rusko vo štvrtok oznámilo, že jeho vojaci začali ustupovať z ukrajinského mesta Cherson. Rozkaz na ich odsun z Chersonu vydal v stredu minister obrany Sergej Šojgu.

Podľa bieloruského kanálu Nexta mal odpálenie mosta Rusmi potvrdiť propagandista Alexander Koc. Prepadnutú diaľnicu na moste natočil podľa BBC z ľavého východného brehu. „Pravdepodobne ho vyhodili do povetria pri sťahovaní ruských síl z pravého na ľavý breh," hovorí vo videu. Ako vysvetľuje aj český portál blesk.cz, túto informácie nejde presne overiť.

#Russian propagandist Kots indirectly confirmed the blast of the #Antonivka Road Bridge by the occupiers. pic.twitter.com/2TMdP2Ci0Z