11. november 2022 Magazín Numerológia o netradičnom číselnom spojení: V čom je dátum 11.11. MAGICKÝ? Podľa numerológie ide o jedinečný deň. Využite ho vo svoj prospech. Nebude sa počas roka opakovať.

Čísla ľudí sprevádzajú celý život. Nech už robíme čokoľvek, často nás zavedú ku konkrétnym dátumom a termínom. Vedeli ste, že v numerológii je tento deň považovaný za magický?

Magické spojenie jednotiek

Numerológia verí na význam čísel a ich vplyv na život. V praxi to znamená, že každé číslo má v nej jedinečný metafyzický význam. Čísla rozdeľuje na jednociferné a majstrovské čísla – a medzi také patrí jedinečná jedenástka.

„Majstrovské čísla sa považujú za mimoriadne významné a silné čísla. Význam čísla 1 v numerológii je o začiatkoch, vedení a vydávaní sa po nových cestách – takže keď toto číslo zdvojnásobíme, získame znásobenú silu. Budete sa cítiť viac prepojení s energiami okolo nás,“ opisuje portál Bustle.

Magický piatok

Je to číslo s veľkou vnútornou silou a obrovskou intuíciou. No čo potom, ak sa spoja v kalendári „dve jedenástky“? Magický piatok (11.11.) je dňom, kedy sa ľuďom dokážu otvoriť nové príležitosti a možnosti. Je to priaznivý čas na to, aby ste vnímali posolstvá, ktoré sa vám snaží vesmír doručiť.

Čo vás dnes čaká?

Jedenástka má vplyv na vzťahy: „Ak sa zameriame na 1-tku v tomto dátume, tak tá v pozitívnej rovine vyjadruje vlastnú originalitu, samostatnosť, jedinečnosť, pozitívne vodcovstvo. A v negatívnej rovine skôr egoizmus, nešetrné, bezohľadné vodcovstvo, zneužitie a samotu,“ opisuje portál Signs in Number.

Preto využite silu tohto dňa čo najlepšie. Spoznajte samého seba a precitnite. Objasnite si to, čo v živote chcete a skutočne potrebujete.

Zdroj: Dnes24.sk