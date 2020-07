24. júl 2020 Rôzne Pripravte sa na krúpy a búrky, miestami budú veľmi intenzívne

Naše územie čakajú na záver pracovného týždňa prvé prehánky a búrky.

Pred víkendom nás čaká pomerne intenzívna búrková činnosť. Prvé búrky by sa mali začať na našom území objavovať už okolo poludnia, pričom najvýraznejšie búrky sa očakávajú popoludní.

„Podľa najaktuálnejších výstupov numerických modelov to vyzerá tak, že búrky začnú vznikať v oblasti stredného Slovenska a predovšetkým v oblasti hôr. Následne by sa búrky mali viazať do väčších zhlukov a postupovať smerom na východ,“ informuje iMeteo.sk.

Krúpy i vietor

Očakáva sa, že búrky sa na strednom Slovensku vyskytnú v početnej miere na mnohých miestach. Na západnom Slovensku sa búrky očakávajú skôr až v druhej polovici popoludnia a k večeru.

Búrky by sa mali sformovať nad Moravou a Rakúskom a od severozápadu by mali postúpiť nad západné Slovensko. Zatiaľ čo na strednom Slovensku bude najnebezpečnejším sprievodným javom prívalový dážď a ojedinele aj krúpy, tak k búrkam na západe Slovenska sa pridá aj nárazový vietor.

Búrky dnes zasiahnu predovšetkým stredné Slovensko a čiastočne aj západné Slovensko, predovšetkým východnú časť.

Búrlivé počasie v Európe

Intenzívne búrky však nezasiahnu len naše územie, ale mnohé regióny severného Jadranu. Intenzívne búrky udrú na Alpy, Taliansko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, či Maďarsko.

Numerické modely očakávajú, že počas večerných a nočných hodín by na naše územie mohlo prísť od juhozápadu ďalšie zrážkové pole, ktoré prinesie dážď a ojedinele je aj pravdepodobnosť výskytu búrok.

Sobota

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe, v sobotu bude oblačno až zamračené, popoludní na západe – aj menej oblačnosti. V noci miestami – najmä na juhozápade, cez deň na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky.

Na západnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 21 až 24 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.

Nedeľa

Polooblačno až oblačno. V noci ojedinele, cez deň miestami, najmä vo východnej polovici územia, prehánky, ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 °C. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v severnej polovici územia, na Spiši a na Horehroní väčšinou okolo 24 °C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.

Na strednom Slovensku slnečno a možnosť búrky. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.

Na východnom Slovensku slnečno a možnosť búrky. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.

Zdroj: iMeteo.sk