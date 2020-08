31. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Prišiel, videl a úradoval! Volko na domácom šampionáte nemal konkurenciu

Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko sa cez víkend úspešne vrátil do súťažného diania.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Návrat po 42-dňovej vynútenej pauze, ktorú si vyžiadalo menšie svalové zranenie v zadnej časti pravého stehna, ozdobil dvoma titulmi na 73. atletických majstrovstvách Slovenska. V sobotu triumfoval v Trnave v behu na 100 metrov, v nedeľu sa tešil na dvojnásobnej trati.

Bežal päťkrát

Dvadsaťtriročný Volko absolvoval na štadióne AŠK Slávia päť štartov, okrem individuálnych behov bol členom bronzového kvarteta klubu Naša atletika Bratislava v štafete 4×100 m. „Nebolo to úplne ideálne. Ťažko povedať, či to bolo spôsobené podmienkami alebo tou pauzou. Asi aj to dosť zaváži, celkovo som však spokojný. Prežil som to v zdraví a verím, že to bude ďalej dobré,“ povedal zverenec trénerského dua Naďa Bendová, Róbert Kresťanko.

Išiel na doraz

Na dvojstovke popreháňal Volka predovšetkým Šimon Bujna z banskobystrickej Dukly. Volko zvíťazil časom 21,36 sekundy. „Musel som bojovať, hlavne tú zákrutu som nebežal úplne rýchlo a ideálne. Ale podarilo sa to, naozaj to bol tesný boj, veľmi náročné podmienky. Klobúk dolu aj pred Šimonom, po štvorstovke bežal dve dvojstovky,“ uviedol Volko, ktorý si na rozcvičke pred rozbehom dvojstovky zvrtol členok, no vyviazol bez vážnejších následkov: „Asi mám na tomto šampionáte ‚šťastie‘.“

Zatiaľ najťažšie

Volko označil tohtoročné domáce majstrovstvá za svoje najťažšie v kategórii mužov: „Na ostatných šampionátoch som bol minimálne vo výbehu zo zákruty na čele, teraz to už naozaj bol taký boj. Musel som fakt zabrať, rozhodne som dnes musel ísť na krv. Chalani mali formu, vedel som, čoho sú schopní, permanentne sa zlepšovali. To je faktor, ktorý zaváži, mal som rešpekt zo súperov rovnako ako ho mám z každého súpera. Vedel som, že môžu bežať rýchlo, čo sa aj potvrdilo.“

Zdroj: TASR