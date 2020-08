31. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Zazvonil zvonec a vzťahu je koniec! Koronavírus ich mal spojiť, ale nestalo sa...

Len pred pár dňami spoločne bojovali proti vírusu COVID-19, ale na ich spoločné spolužitie to v konečnom zúčtovaní nemalo vplyv. Známy bojovník MMA je sám!

Ak ste si mysleli, že ide o Karlosa „Terminátora“ Vémolu a jeho slovenskej partnerky Lely Ceterovej, trafili ste do čierneho.

Čo sa stalo?

Obidvaja sa najprv pasovali s nepríjemným ochorením, ktoré „domov“ priniesol bojovník MMA a neskôr sa od neho nakazila aj blonďavá playmate a ich spoločná dcérka Lila. No, a potom to prišlo. Ako Karlos, tak aj Lela to oznámili na sociálnych sieťach takmer narovnako.

„Takto som žila dávno predtým ako som spoznala Karlosa. To je pre tie "trúbky“, čo si myslia, že som ku Karlosovi prišla s holou prdelou," napísala Lela Ceterová na Instagram, kde narážala na to, že je obviňovaná z toho, že sa riadila myšlienkami iných „zlatokopiek“.

Nechce hádzať špinu

To, čo sa medzi partnermi stalo alebo nestalo, je vlastne ich súkromná vec. Najlepšie to zrejme vystihol samotný zápasník. „Iba naši najbližší vedia, čo medzi nami naozaj bolo. Ja sa k nášmu rozchodu nebudem vyjadrovať na rozdiel od partnerky. Na matku svojej dcéry nikdy nebudem zverejňovať špinu. Všetko, bohužiaľ končí. Bola to všetko moja chyba a odteraz sa budem sústrediť len na Lili a zápasnícku kariéru,“ uviedol Karlos Vémola na sociálnej sieti a takisto to priniesol aj český portál idnes.sport.cz.

Po Karlosovi aj Lela

Po „milom“ vyjadrení Karlosa sa k slovu dostala znovu blondínka zo Slovenska a takto vyzerá jej posledný status: „S partnerom prežívame obdobie plné zmien. Sme však rodičia prekrásneho dievčatka a to je pre oboch nás dôležite. Môj partner ma náročné obdobie, zdravotné komplikácie a potrebu sústrediť sa na svoju kariéru. Ja sa budem venovať dcére a svojim aktivitám, Karlos má vytvorený priestor na rekonvalescenciu a usporiadanie duše i tela. Sklamala ma Karlosova nevera, pretrvávala medzi nami kríza a preto som odcestovala do Bratislavy, kde som si pripravila potrebné záležitosti na sťahovanie. Sťahovaniu zabránil COVID-19, z ktorého sa musíme vyliečiť a potom odchádzame.“

Zdroj: Dnes24.sk