Fandite našim športovcom! PROGRAM Slovákov na olympiáde v Tokiu

Olympijské hry v Tokiu sa mali konať už na prelome júla a augusta 2020. Do hry však vstúpila celosvetová pandémia koronavírusu a organizátori museli prehodnotiť plány.

Napokon prišlo k preloženiu a olympiáda sa uskutoční v termíne od 23. júla do 8. augusta 2021.

Zaujímavosťou je, že Tokio sa stane len piatym mestom v histórii, do ktorého sa olympijské hry vrátia. „Pripojí sa k Aténam, Parížu, Londýnu a Los Angeles. V minulosti sa hry olympiády konali v Tokiu v roku 1964, vtedajšia československá výprava z nich priviezla štrnásť medailí," prezradil Slovenský olympijský a športový výbor.

V boji o životné výsledky bude 41 slovenských športovcov. Aký program ich čaká?

Piatok 23. júl

• LUKOSTREĽBA (Yumenoshima Park Archery Field) olympijský luk ženy (DENISA BARÁNKOVÁ) 2:00 – 4:00 kvalifikácia

Sobota 24. júl

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) vzduchová pištoľ muži (JURAJ TUŽINSKÝ) 6:00 – 7:15 kvalifikácia, 8:30 – 9:10 finále

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra muži (WANG JANG) 2:00 – 4:15 predkolo, 7:15 – 10:15 a 12:30 – 15:30 1. kolo

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra ženy (BARBORA BALÁŽOVÁ) 2:00 – 4:15 predkolo, 7:15 – 10:15 a 12:30 – 15:30 1. kolo

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) miešaná štvorhra (ĽUBOMÍR PIŠTEJ, BARBORA BALÁŽOVÁ) 4:15 – 5:45 osemfinále

• CESTNÁ CYKLISTIKA (Fuji International Speedway, štart v parku Musašinonomori) preteky s hromadným štartom muži (JURAJ SAGAN, LUKÁŠ KUBIŠ) 4:00 – 11:15

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ) 2:00 – 7:30 a 11:00 – 15:00 skupinová fáza

• TENIS (Ariake Tennis Park) štvorhra muži (FILIP POLÁŠEK – LUKÁŠ KLEIN) 4:00 – 13:00 1. kolo

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS) 4:00 – 13:00 1. kolo

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 400 m pol. pret. muži (RICHARD NAGY) 12:00 rozplavby

Nedeľa 25. júl

• ŠPORTOVÁ STREĽBA(Asaka Shooting Range) vzduchová puška muži (PATRIK JÁNY) 6:00 – 7:15 kvalifikácia, 8:30 – 9:10 finále

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) skeet ženy (DANKA BARTEKOVÁ) 2:00 – 8:00 kvalifikácia – 1. deň

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) C1 muži (MATEJ BEŇUŠ) 6:00 – 6:43 a 7:57 – 8:40 kvalifikácia

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) K1 ženy (ELIŠKA MINTÁLOVÁ) 6:47 – 7:48 a 8:45 – 9:45 kvalifikácia

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra muži (WANG JANG?) 7:00 – 10:45 2. kolo

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra ženy (BARBORA BALÁŽOVÁ?) 7:00 – 10:45 2. kolo

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) miešaná štvorhra (ĽUBOMÍR PIŠTEJ, BARBORA BALÁŽOVÁ?) 3:00 – 5:00 štvrťfinále, 13:00 – 15:00 semifinále

• ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (Ariake Gymnastics Centre) viacboj ženy (BARBORA MOKOŠOVÁ) podľa vyžrebovania 3:00 – 4:37 (1. sled), 4:55 – 6:32 (2. sled), 8:10 – 9:47 (3. sled), 10:05 – 11:42 (4. sled), 13:20 – 14:57 (5. sled) kvalifikácia

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ) 3:00 – 8:30 a 11:00 – 14:30 skupinová fáza

• TENIS (Ariake Tennis Park) štvorhra muži (FILIP POLÁŠEK – LUKÁŠ KLEIN) 4:00 – 13:00 1. kolo

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS) 4:00 – 13:00 1. kolo

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 400 m pol. pret. muži (RICHARD NAGY?) 3:30 finále

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 100 m prsia ženy (ANDREA PODMANÍKOVÁ) 12:00 rozplavby

Pondelok 26. júl

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) skeet ženy (DANKA BARTEKOVÁ) 2:00 – 6:00 kvalifikácia – 2. deň, 7:50 – 8:35 finále

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) C1 muži (MATEJ BEŇUŠ) 7:00 – 7:45 semifinále, 8.45 – 9:22 finále

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra muži (WANG JANG?) 3:00 – 6:00 2. kolo, 7:30 – 10:30 3. kolo

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra ženy (BARBORA BALÁŽOVÁ?) 3:00 – 6:00 2. kolo, 7:30 – 10:30 3. kolo

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) miešaná štvorhra (ĽUBOMÍR PIŠTEJ, BARBORA BALÁŽOVÁ?) 13:00 – 14:00 o 3. miesto, 14:00 – 15:00 finále

• BOX (Kokugikan Arena) do 75 kg muži (ANDREJ CSEMEZ) 5:36 – 6:39 (4) a 11:36 – 12:39 (4) 1. kolo

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ) 3:00 – 8:30 a 11:00 – 14:30 skupinová fáza

• TENIS (Ariake Tennis Park) štvorhra muži (FILIP POLÁŠEK – LUKÁŠ KLEIN?) 4:00 – 13:00 2. kolo

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS?) 4:00 – 13:00 2. kolo

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 200 m motýlik muži (RICHARD NAGY) 14:30 rozplavby

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 100 m prsia ženy (ANDREA PODMANÍKOVÁ?) 3:50 semifinále

Utorok 27. júl

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) K1 ženy (ELIŠKA MINTÁLOVÁ) 7:00 – 8:00 semifinále, 9:00 – 9:37 finále

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra muži (WANG JANG?) 3:00 – 6:00 3. kolo, 7:30 – 9.30 3. kolo, 9:30 – 10:30 a 12:30 – 15:30 osemfinále

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra ženy (BARBORA BALÁŽOVÁ?) 3:00 – 6:00 a 7:30 – 9:30 3. kolo, 9:30 – 10:30 a 12:30 – 15:30 osemfinále

• LUKOSTREĽBA (Yumenoshima Park Archery Field) olympijský luk ženy (DENISA BARÁNKOVÁ) 2:56 – 12:54 1. a 2. kolo

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ) 3:00 – 8:30 a 11:00 – 14:30 skupinová fáza

• TENIS (Ariake Tennis Park) štvorhra muži (FILIP POLÁŠEK – LUKÁŠ KLEIN?) 4:00 – 13:00 štvrťfinále

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS?) 4:00 – 13:00 2. kolo

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 200 m motýlik muži (RICHARD NAGY?) 4:35 semifinále

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 100 m prsia ženy (ANDREA PODMANÍKOVÁ?) 4:17 finále

Streda 28. júl

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) trap muži (ERIK VARGA) 2:25 – 9:00 kvalifikácia – 1. deň

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) trap ženy (ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ) 2:00 – 8:10 kvalifikácia – 1. deň

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) K1 muži (JAKUB GRIGAR) 6:47 – 7:48 a 8:45 – 9:45 kvalifikácia

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) C1 ženy (MONIKA ŠKÁCHOVÁ) 6:00 – 6:43 a 7:57 – 8:40 kvalifikácia

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra muži (WANG JANG?) 4:00 – 5:00, 9:00 – 10:00 a 13:00 – 15:00 štvrťfinále

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra ženy (BARBORA BALÁŽOVÁ?) 3:00 – 4:00, 5:00 – 6:00, 8:00 – 9:00 a 10:00 – 11:00 štvrťfinále

• CESTNÁ CYKLISTIKA (Fuji International Speedway) časovka muži (LUKÁŠ KUBIŠ) 7:00 – 10:40

• LUKOSTREĽBA (Yumenoshima Park Archery Field) olympijský luk ženy (DENISA BARÁNKOVÁ) 2:56 – 11:36 1. a 2. kolo

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ) 2:00 – 7:30 skupinová fáza

• TENIS (Ariake Tennis Park) štvorhra muži (FILIP POLÁŠEK – LUKÁŠ KLEIN?) 4:00 – 13:00 semifinále (centrálny dvorec, dvorec č. 1)

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS?) 4:00 – 13:00 3. kolo

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 200 m motýlik muži (RICHARD NAGY?) 3:49 finále

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 200 m prsia ženy (ANDREA PODMANÍKOVÁ) 12:00 rozplavby

Štvrtok 29. júl

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) trap muži (ERIK VARGA) 2:50 – 6:10 kvalifikácia – 2. deň, 8:30 – 9:15 finále

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) trap ženy (ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ) 2:00 – 5:20 kvalifikácia – 2. deň, 7:30 – 8:15 finále

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) C1 ženy (MONIKA ŠKÁCHOVÁ) 7:00 – 7:45 semifinále, 8:45 – 9:22 finále

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra muži (WANG JANG?) 8:00 – 10:00 semifinále, piatok 30. júl 13:00 – 14:00 o 3. miesto, 14:00 – 15:00 finále

• STOLNÝ TENIS: (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dvojhra ženy (BARBORA BALÁŽOVÁ?) 4:00 – 6:00 semifinále, 13:00 – 14:00 o 3. miesto, 14:00 – 15:00 finále

• ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (Ariake Gymnastics Centre) viacboj ženy (BARBORA MOKOŠOVÁ?) od 12:50 finále

• LUKOSTREĽBA (Yumenoshima Park Archery Field) olympijský luk ženy (DENISA BARÁNKOVÁ) 2:56 – 11:36 1. a 2. kolo

• GOLF (Kasumigaseki Country Club) turnaj mužov (RORY SABBATINI) 0:30 – 9:00 1. kolo

• BOX (Kokugikan Arena) do 75 kg muži (ANDREJ CSEMEZ?) 4:00 – 5:03 (4) a 10:00 – 11:03 (4) 2. kolo (osemfinále)

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS?) 4:00 – 13.00 štvrťfinále

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ?) 2:00 – 8:30 osemfinále

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 200 m prsia ženy (ANDREA PODMANÍKOVÁ?) 4:54 semifinále

Piatok 30. júl

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 800 m ženy (GABRIELA GAJANOVÁ) od 2:55 rozbehy (6)

• VODNÝ SLALOM (Kasai Canoe Slalom Centre) K1 muži (JAKUB GRIGAR) 7:00 – 8:00 semifinále, 9.00 – 9:37 finále

• LUKOSTREĽBA (Yumenoshima Park Archery Field) olympijský luk ženy (DENISA BARÁNKOVÁ?) 2:30 – 4:14 osemfinále (8), 7:45 – 8:45 štvrťfinále (4), 8:45 – 9:15 semifinále (2), 9:30 – 9:45 o 3. miesto, 9:45 – 10:00 finále

• GOLF (Kasumigaseki Country Club) turnaj mužov (RORY SABBATINI) 0:30 – 9:00 2. kolo

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ?) 2:00 – 5:30 a 8:30 – 14:30 štvrťfinále

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS?) 5:00 – 13:00 semifinále (centrálny dvorec)

• PLÁVANIE (Tokyo Aquatics Centre) 200 m prsia ženy (ANDREA PODMANÍKOVÁ?) 3:41 finále

Sobota 31. júl

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 100 m muži od 4:35 kvalifikácia (4), od 12:45 rozbehy (JÁN VOLKO)

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 800 m ženy (GABRIELA GAJANOVÁ?) od 13:50 semifinále (3)

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 400 m prekážok ženy (EMMA ZAPLETALOVÁ) od 2:00 rozbehy (4)

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) mix trap (ERIK VARGA – ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, MARIÁN KOVAČÓCY – JANA ŠPOTÁKOVÁ) 2:00 – 5:50 kvalifikácia, 6:30

• 7:30 finále

• GOLF (Kasumigaseki Country Club) turnaj mužov (RORY SABBATINI) 0:30 – 9:00 3. kolo

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ?) 11:00

• 16:00 semifinále

• TENIS (Ariake Tennis Park) štvorhra muži (FILIP POLÁŠEK – LUKÁŠ KLEIN?) 5:00 – 13:00 o 3. miesto (dvorec č. 1), finále (centrálny dvorec)

• TENIS (Ariake Tennis Park) dvojhra muži (NORBERT GOMBOS?) 5.00 – 13.00 o 3. miesto (centrálny dvorec), finále (centrálny dvorec)

Nedeľa 1. august

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 100 m muži (JÁN VOLKO?) od 12:15 semifinále (3), 14:50 finále

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) kladivo ženy (MARTINA HRAŠNOVÁ) od 2:10 kvalifikácia A-skupina, od 3:40 kvalifikácia B skupina

• ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (Ariake Gymnastics Centre) finále na náradiach ženy (BARBORA MOKOŠOVÁ?) od 12:27 finále bradlá

• GOLF (Kasumigaseki Country Club) turnaj mužov (RORY SABBATINI) 0:30 – 9:00 4. kolo

• BOX (Kokugikan Arena) do 75 kg muži (ANDREJ CSEMEZ?) 5:18 – 5:51 (2) a 11:18 – 11:51 (2) štvrťfinále

• BEDMINTON (Musashino Forest Sport Plaza) dvojhra ženy (MARTINA REPISKÁ?) 13:30

• 16:00 o 3. miesto a finále

Pondelok 2. august

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) kladivo muži (MARCEL LOMNICKÝ) od 2:00 kvalifikácia A-skupina, od 3:30 kvalifikácia B-skupina

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 400 m prekážok ženy (EMMA ZAPLETALOVÁ?) od 13:35 semifinále (3)

• ŠPORTOVÁ STREĽBA (Asaka Shooting Range) ľubovoľná malokalibrovka 3×40 muži (PATRIK JÁNY) 4:30 – 7:15 kvalifikácia, 9:50 – 10:40 finále

• RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (Sea Forest Waterway) K1 1000 m muži (PETER GELLE) 3:21 – 3:53 rozjazdy (4), 5:22 – 5:38 štvrťfinále (2)

Utorok 3. august

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 200 m muži (JÁN VOLKO) od 4:05 rozbehy (7), od 13:50 semifinále (3)

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 800 m ženy (GABRIELA GAJANOVÁ?) 14:25 finále

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) kladivo ženy (MARTINA HRAŠNOVÁ?) 13:35 finále

• RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (Sea Forest Waterway) K1 1000 m muži (PETER GELLE?) 3:00 – 3:16 semifinále (2), 5:13 B-finále, 5:21 A-finále

Streda 4. august

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 200 m muži (JÁN VOLKO?) 14:55 finále

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) kladivo muži (MARCEL LOMNICKÝ?) 13:15 finále

• ATLETIKA (Olympic Stadium Tokio) 400 m prekážok ženy (EMMA ZAPLETALOVÁ?) 4:30 finále

• RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (Sea Forest Waterway) K2 1000 m muži (SAMUEL BALÁŽ, ADAM BOTEK) 3:54 – 4:10 rozjazdy (2), 5:21 – 5:37 štvrťfinále (2)

• ZÁPASENIE (Makuhari Messe, hala A) voľný štýl do 86 kg muži (BORIS MAKOJEV) 4:30 – 5:50 osemfinále, 5:50 – 6:30 štvrťfinále, 11:35 – 11:55 semifinále

Štvrtok 5. august

• ATLETIKA (Sapporo Odori Park) chôdza na 20 km muži (MIROSLAV ÚRADNÍK) 9:30 – približne do 11:05

• ATLETIKA (Sapporo Odori Park) chôdza na 50 km muži (MATEJ TÓTH, MICHAL MORVAY) štvrtok 5. august 22:30 – piatok 6. august približne do 3:00

• RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (Sea Forest Waterway) K2 1 000 m muži (SAMUEL BALÁŽ, ADAM BOTEK?) 3:12 – 3:28 semifinále (2), 5:26 B-finále, 5.34 A-finále

• ZÁPASENIE (Makuhari Messe, hala A) voľný štýl do 86 kg muži (BORIS MAKOJEV?) 4:00 – 4:20 repasáž, 13:05 – 13:25 o 3. miesto, 13:30 – 13:40 finále

• BOX (Kokugikan Arena) do 75 kg muži (ANDREJ CSEMEZ) 8:03 – 8:33 semifinále (2)

Piatok 6. august

• ATLETIKA (Sapporo Odori Park) chôdza na 20 km ženy (MÁRIA KATERINKA CZAKOVÁ) 9:30 – približne do 11:15

• RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (Sea Forest Waterway) K4 500 m muži (SAMUEL BALÁŽ, DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK, ADAM BOTEK) 3:30 – 3:44 rozjazdy (2)

Sobota 7. august

• RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (Sea Forest Waterway) K4 500 m muži (SAMUEL BALÁŽ, DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK, ADAM BOTEK?) 3:14 semifinále (1), 5:19 finále

• BOX (Kokugikan Arena) do 75 kg muži (ANDREJ CSEMEZ?) 7.45 – 8.00 finále

„Program OH v Tokiu v disciplínach slovenských reprezentantov uvádzame až po finále. V prípade viacerých súťaží uvádzame čas trvania jednotlivých blokov, presný čas štartu našich reprezentantov však bude závisieť od žrebu. Uvádzame slovenské časy, v Japonsku je o 7 hodín viac," upozorňuje Slovenský olympijský a športový výbor.

