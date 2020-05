19. máj 2020 Správy Radikálny krok sudcu: Kompletná Kočnerova komunikácia z Treemy TU

Komunikácia Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema uzrela svetlo sveta v kompletnej podobe. Rozhodol o tom súd na dnešnom pojednávaní vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Zdroj: TASR

Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko sprístupnil celú komunikáciu Kočnera z Threemy.

„V neverejnom prípravnom konaní by nemali dôkazy unikať zo spisu. Ak sa tak už stalo a došlo k selektívnemu zverejneniu častí Threemy zo strany vybraných médií a to s odôvodnením, že je to vo verejnom záujme, potom je vo verejnom záujme aj zverejnenie kompletného obsahu Threemy, aby sa každý, koho to zaujíma, mohol oboznámiť s jeho obsahom,“ zdôvodnil sudca Šramko svoj krok na webe pravnelisty.sk.

Zdroj: Dnes24.sk