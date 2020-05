24. máj 2020 Tunde Magazín Sezóna špargle začala: Na čo si pri nákupe treba dať pozor? + RECEPT

Špargľová sezóna trvá od polovice apríla do konca júna. V obchode nájdete tri „druhy“ špargle: bielu, zelenú a fialovú. Aký je medzi nimi rozdiel a ktorú kúpiť?

Špargľa a jej liečivé účinky sú známe už od nepamäti. V minulosti sa používala predovšetkým ako liek a s obľubou ju konzumovali už pred tisíckami rokov v Egypte, Grécku či Ríme. Ľudovít XIV. si ju údajne doprial každý deň.

Zázrak menom špargľa

Špargli sú pripisované mnohé liečivé účinky, vďaka čomu si tiež vyslúžila prívlastok „kráľovná zeleniny“. Je uznávaným afrodiziakom, je ľahko stráviteľná, urýchľuje látkovú výmenu, pomáha v boji s nadváhou a posilňuje imunitu.

Vďaka tomu, že má málo kalórií (100 gramov špargle obsahuje len 17 kalórií), je vhodná pri redukčnej diéte.

Povzbudzuje činnosť obličiek, zabraňuje vzniku obličkových kameňov, podporuje vylučovanie vody, chráni pečeň pred chemickým poškodením a pomáha bojovať proti kožným ochoreniam. Má priaznivý vplyv aj na mužskú prostatu, chráni pred zápalmi a rakovinou prostaty, predlžuje plodnosť a zlepšuje produkciu spermií.

Špargľa je bohatá na vápnik, železo, horčík, zinok, draslík, síru, fosfor, množstvo vitamínov, obsahuje kyselinu listovú, stopové prvky a vlákninu.

Biela, zelená a fialová

V obchode nájdete tri „druhy“ špargle: bielu, zelenú a fialovú. Nenechajte sa ale zmiasť, líšia sa len vo farbe, ktorá je ovplyvnená pestovateľskými podmienkami.

Ak je pestovaná pod násypom zeme, dostane bielu farbu. Ak ju pošteklia slnečné lúče, mení sa na fialovú. Výhonok, ktorý zo zeme vyrastie a vytŕča úplne, má zase zelenú farbu.

Pri nákupe si dajte pozor na to, aby stonky neboli plesnivé či obschnuté, nemajú byť ani vlhké. Vyberajte radšej tenšie kúsky, sú oveľa chutnejšie. A pamätajte, čerstvá špargľa nemá byť gumená, špičky výhonkov uzavreté a pri pokuse ohnúť ju by sa mala skôr zlomiť.

Čerstvosť môžete overiť aj tak, že stisnete medzi prstami jej spodný koniec. Keď praskne a vytečie z nej šťava, berte! Ak už so špargľou nejaké skúsenosti máte, dobre viete, že najlepšie je spracovať ju ešte v deň, keď ste ju kúpili. Najneskôr však do 24 hodín. Ak chcete špargľu skladovať v chladničke, nezabudnite ju zabaliť do vlhkej utierky. Tak by mala vydržať dva až tri dni.

Špargľa sa podáva varená, ako príloha k hlavnému jedlu, do polievky, k omelete, do šalátov, koláča, špargľu môžeme dokonca zapekať. Neodporúča sa konzumovať večer, mohla by nabudiť!

Krémové rizoto so špargľou

V stredovekých kláštoroch bola špargľa zakázaná, nakoľko je (stále) uznávaným afrodiziakom. Dnes, či už zelená, fialová alebo biela, si našla čestné miesto aj v slovenskej kuchyni.

Na prípravu lahodného rizota so špargľou potrebujeme: 400 g ryže Arborio, viazaničku zelenej špargle, mladú cibuľku (zelené cíbiky z asi dvoch cibuliek, prípadne hrsť čerstvej pažítky), 30 g zeleného hrášku, 1 bielu cibuľu, 1 väčší strúčik cesnaku, 3 lyžice nesoleného masla, 400 ml bieleho vína na varenie (suché), 2 l zeleninového vývaru, ricotu prípadne mascarpone, soľ, biele korenie, šťavu z pol limetky, trošku olivového oleja, pár kúskov slaninky na upraženie (nie je nutné).

Postup: Odkrojíme zdrevnatené časti špargle, očistíme ju podľa potreby a dáme variť. Pripravíme si misu s ľadom a studenou vodou, kde uvarenú a scedenú špargľu necháme chladiť, aby sme zachovali jej zelenú farbu. Potom ju nakrájame na asi 2 centimetre hrubé kúsky. Rovnako si uvaríme aj hrášok, pokiaľ nemáme čerstvo nalúpaný, a tiež dáme chladiť do ľadu.

Zohrejeme si vývar a nenecháme ho vychladnúť, stále držíme na miernom ohni. Nakrájame si cibuľu a pretlačíme cesnak, ktoré na masle vo veľkom hrnci a pri nižšej teplote necháme stmavnúť. Prisypeme ryžu a premiešame niekoľkokrát tak, aby bolo každé zrnko ryže obalené roztopeným maslom. Za stáleho miešania pripravíme tak, aby ryža zostala takmer priesvitná.

Prilejeme víno a necháme ho takmer úplne odpariť. Potom po naberačkách prilievame vývar. Prvú naberačku pridáme aj so štipkou soli. Stále miešame a ďalšiu naberačku pridáme vždy po tom, ako ryža vsiakne predošlú. Keď bude ryža mäkká, odstavíme ju z ohňa a v miske si poriadne rozmiešame riccotu prípadne mascarpone.

Rizoto osolíme, okoreníme, pridáme limetkovú šťavu a na záver rozmiešanú riccotu alebo mascarpone. Zmiešame špargľu, hrášok a cibuľku s troškou olivového oleja a primiešame do rizota. Na vrch rizota môžeme na panvici do chrumkava upražiť slaninku a podávať spolu s rizotom.

