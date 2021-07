Zdroj: TASR RÁDIOAKTÍVNA voda a falšovanie údajov? Premiér reaguje na kauzu známeho kúpaliska! Obľúbené termálne kúpalisko sa zmieta v obrovskej kauze. Na najnovšie tvrdenia rezortu životného prostredia sa rozhodol reagovať aj premiér Eduard Heger. 21. júl 2021 Zo Slovenska

21. júl 2021 Zo Slovenska RÁDIOAKTÍVNA voda a falšovanie údajov? Premiér reaguje na kauzu známeho kúpaliska! Obľúbené termálne kúpalisko sa zmieta v obrovskej kauze. Na najnovšie tvrdenia rezortu životného prostredia sa rozhodol reagovať aj premiér Eduard Heger.

V prípade kúpaliska v Podhájskej je najdôležitejšia ochrana zdravia občanov. Uviedol to v stredu na brífingu pred rokovaním vlády premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Rozhodnutie (o zatvorení termálnych bazénov, pozn. TASR) nie je ľahké. Je to však rozhodnutie na základe parametrov vody. Najdôležitejšie je, aby sme ochránili zdravie občanov. To je primárne kritérium, ktoré musíme brať do úvahy,“ priblížil predseda vlády. Podľa jeho slov „hľadajú sa riešenia“ ako zachovať v prevádzke Podhájsku a s ňou súvisiaci cestovný ruch.

Prioritou je zdravie

„Máme záujem, aby Podhájska mohla fungovať v čo najbežnejšom režime. Ak by sa ukázalo, že sa tam falšovali čísla a že ľudia sa chodili veselo kúpať do rádioaktívnej vody, tak s tým niečo musíme robiť. Budeme pripravení poskytnúť akúkoľvek pomoc tomuto regiónu, pretože si uvedomujeme, že je veľkým zdrojom pracovných miest. Prioritné musí byť zdravie,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Vyšetrovanie podvodov okolo geotermálnych vôd na kúpalisku v Podhájskej predbežne odhalilo manipulácie s výsledkami zloženia vody, tvrdí Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Podľa ministerstva sú vo vode z vrtu v Podhájskej prítomné niektoré rádioaktívne prvky v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity.

Žiadajú o stretnutie

Vyhlásenie ministerstva o prítomnosti rádioaktívnych prvkov vo vode malo prísť v deň, keď miestni podnikatelia protestovali proti tomu, že bazény s termálnou vodou zostávajú už rok zatvorené, čo ohrozuje ich existenciu.

„Najskôr ministerstvo argumentovalo neukončeným vyšetrovaním, potom tvrdilo, že nemáme potrebné technické zariadenia, teraz prišlo s rádioaktivitou. Od apríla opakovane žiadame o stretnutie s ministrom, doteraz nám nevedeli odpovedať,“ povedal starosta.

Podľa zistení Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) kúpalisko Podhájska čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. Jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, jeho platnosť vypršala v roku 1994.

Kúpalisko podľa SIŽP vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne.

Odpadová voda

Inšpektori SIŽP navyše počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých do rieky vytekala ďalšia, hnedo zafarbená odpadová teplá voda. Stotožnenie subjektov zodpovedných za toto ďalšie nelegálne odstraňovanie odpadu je vecou ďalšieho vyšetrovania SIŽP.

MŽP čaká na úplné výsledky vyšetrovania polície, súčasne však vníma, že podvody a dlhoročné nezákonné postupy dosiaľ presne neurčených osôb spôsobili v Podhájskej straty podnikateľom. „Robíme všetko na čo najskoršie zosúladenie využívania geotermálneho vrtu v Podhájskej so zákonmi a vykonáme všetky možné kroky k obnoveniu čerpania termálnych vôd,“ uviedlo ministerstvo.

MŽP a SIŽP sa do konca júla vyjadria aj k zosúladeniu čerpania geotermálnych vôd a odvádzania odpadových vôd so zákonmi či k posúdeniu kapacít geotermálneho vrtu, potvrdilo ministerstvo.

