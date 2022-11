Raketu ruskej výroby, ktorá dopadla do Poľska, pravdepodobne zostrelili Ukrajinci

Biden dodal, že spojenci podporia Poľsko pri vyšetrovaní okolností incidentu, ktorý si vyžiadal dve obete na životoch. Lídri skupiny G7 a aliancie NATO sa zišli v stredu v dejisku summitu G20 na mimoriadnej schôdzke, aby prediskutovali incident, ktorý sa odohral v utorok popoludní v obci Przewodów neďaleko hraníc s Ukrajinou.

Podľa agentúry AP sa schôdzka konala v stredu ráno miestneho času v hoteli, kde je ubytovaná americká delegácia zúčastňujúca sa na vrcholnom summite skupiny G20.

Prezident USA tam hostil lídrov skupiny G7, ktorá zahŕňa Kanadu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Európsku úniu, spolu s predsedom Európskej rady a premiérmi Španielska a Holandska – spojencov v rámci NATO.

Vo vyhlásení poľského ministerstva zahraničných vecí vydaného v utorok neskoro večer sa uvádza, že raketa, ktorá podľa medializovaných správ dopadla na poľské územie, bola ruskej výroby.

Poľský prezident Andrzej Duda bol však v súvislosti s jej pôvodom opatrnejší a povedal, že vyšetrovatelia ešte nevedia s istotou, kto ju vystrelil, ani kde bola vyrobená.

Povedal, že je „s najväčšou pravdepodobnosťou“ ruskej výroby, pričom však upozornil, že tento predpoklad sa stále preveruje.

Ak by sa tieto dohady potvrdili, bolo by to prvýkrát od invázie na Ukrajinu, čo by ruská raketa dopadla na územie členského štátu NATO.