18. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pripomíname si Deň slovenskej poštovej známky a filatelie

Pranostika na dnes znie: "Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok." Meniny oslavuje Sláva a Slávka. Polooblačno až oblačno, miestami hmla. Teploty 9 až 14 stupňov Celzia.

Zdroj: TASR

Západ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.

Stred: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Východ:prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Meniny má Sláva a Slávka

Ženské mená Sláva, Slávka majú slovanský pôvod a význam mien je „slávená“. Nositeľky týchto na slovenskom území ojedinelých mien oslovujeme prevažne Slávka. Meniny majú spolu 18. decembra.

O Sláve i Slávke možno povedať, že ich povaha je nestála. Sú to strhujúce, sentimentálne, hravé a často zasnené ženy. Dá sa o nich konštatovať, že študujú nepravidelne, zaujímajú sa zvlášť o dejiny a cudzie jazyky. Milujú rodinné prostredie. V ňom sa odmalička hrajú na princezné. Keď podrastú, ťažko sa prispôsobujú povinnostiam bežného života.

Bývajú náchylné na vírusové ochorenia.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová a hnedozelená. Ochranné rastliny čakanka, fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.

Stalo sa doma

1918 – Vyšla prvá československá poštová známka od Alfonza Muchu. Od roku 1993 sa táto udalosť na Slovensku pripomína ako Deň slovenskej poštovej známky a filatelie.

1935 – Prezidentom Československej republiky (ČSR) sa stal dovtedajší minister zahraničných vecí Edvard Beneš.

1948 – Vyhlásili Tatranský národný park (TANAP).

1948 – Slovenská národná rada (SNR) schválila zákon o Slovenskej filharmónii (SF).

1983 – V Bratislave otvorili diaľnično-železničný most cez Dunaj – Most hrdinov Dukly, dnes Prístavný most.

Stalo sa vo svete

1865 – Súčasťou Ústavy Spojených štátov amerických (USA) sa stal 13. dodatok, ktorým bolo na území USA definitívne zrušené otroctvo.

1866 – Tirolčan Peter Mitterhofer predstavil na viedenskom cisárskom dvore prvý funkčný písací stroj.

1940 – Adolf Hitler podpísal tajný rozkaz nacistického vrchného velenia (OKW) č. 21 pod krycím názvom Fall Barbarossa o prepadnutí a zničení Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) v bleskovej vojne, útok mal byť pripravený do 15.5.1941.

1959 – V Moskve bola podpísaná medzivládna dohoda o výstavbe ropovodu Družba zo ZSSR do Maďarska, Poľska, Československa a vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky (NDR).

1969 – Dolná aj Horná snemovňa britského parlamentu súhlasili so zrušením trestu smrti.

1971 – V Krasnojarsku na rieke Jenisej uviedli do prevádzky v tom čase najväčšie vodné dielo na svete, priehradnú nádrž s rozlohou 2000 kilometrov štvorcových.

1972 – Vietnamská vojna: USA po predbežnom zlyhaní parížskych mierových rozhovorov začali dovtedy najťažšiu leteckú ofenzívu proti Vietnamu.

2004 – Pred súd sa po prvý raz postavil chemický Alí – Alí Hasan Madžíd, vysoký predstaviteľ Husajnovej irackej vlády, ktorý rozhodol o najhoršom chemickom útoku od roku 1950. Popravený obesením bol 25. januára 2010.

2011 – Posledný konvoj vozidiel s americkými vojakmi opustil Irak, vstúpil do Kuvajtu a ukončil tak sťahovanie amerických jednotiek takmer deväť rokov po invázii, ktorá viedla k zvrhnutiu irackého exprezidenta Saddáma Husajna.

2012 – Spojené kráľovstvo pomenovalo časť svojho územia v Antarktíde po kráľovnej Alžbete II. na počesť 60. výročia jej nástupu na trón.

2016 – Futbalisti Realu Madrid sa stali víťazmi 13. ročníka majstrovstiev sveta klubov FIFA. Vo finále v japonskej Jokohame vyhrali nad domácim tímom Kašima Antlers 4:2 po predĺžení. Real získal víťaznú trofej druhýkrát v priebehu troch rokov.

Skladba dňa

1980 – Narodila sa Christina Aguilera (rodená Christina Maria Aguilera), New York City, speváčka a textárka. Spolu so sestrou vyrástla pri starej matke, rodičia boli rozvedení. Spievala od šiestich, v roku 1988 vyhrala spevácku súťaž talentov. Do povedomia sa dostala v roku 1998, keď nahrala pieseň Reflection pre film Mulan. V auguste 1999 vydala svoj prvý album s názvom Christina Aguilera. Hneď za rok 1999 získala Cenu Grammy ako najlepšia nová speváčka.

V roku 2000 naspievala po španielsky album Mi Reflejo. Úspech jej priniesol druhý anglicky spievaný album Stripped v roku 2002 aj tretí štúdiový album z roku 2006 Back To Basics. V novembri 2008 vyšla jej prvá hitová kompilácia Keeps Gettin' Better: A Decade Of Hits. Vydala osem albumov, ten najnovší Liberation vyšiel v júni 2018, predchádzajúci s názvom Lotus vyšiel v novembri 2012. V americkej aj anglickej singlovej TOP 40 mala rovnako osemnásť piesní. Na svojom konte má päť cien Grammy aj hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Predaj jej platní prevýšil náklad 75 miliónov nosičov.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR