Zdroj: TASR/Martin Baumann Rašiho odkaz Ficovi: Žiadne spájanie so Smerom NEBUDE Richard Raši reagoval na ponuku Roberta Fica o vytvorení dvojkoalície. 19. september 2021 Politika

Mimoparlamentný Hlas-SD vylučuje predvolebnú spoluprácu s opozičným Smerom-SD, rovnako tak predvolebné rokovania o povolebnej situácii. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol podpredseda Hlasu-SD Richard Raši.

Žiadna koalícia

Reagoval tak na sobotnú (18. 9.) výzvu šéfa Smeru-SD Roberta Fica na spoluprácu. „Téma spolupráce, keď sú voľby v nedohľadne, je úplne zbytočnou témou, ani to nikoho netrápi. Ale aby nevznikli nejaké pochybnosti, Hlas do volieb neplánuje žiadnu koalíciu s nikým a chceme ísť do volieb ako samostatná strana,“ povedal Raši.

Robert Fico v sobotu vyzval politikov Hlasu, aby spolu začali hovoriť o predvolebnej a povolebnej spolupráci. „Je našou spoločnou povinnosťou okamžite začať rokovania o forme predvolebnej a povolebnej spolupráce, ktorá zabezpečí, že prirodzený blok Smeru a Hlasu, či už ako jedna strana, alebo dvojkoalícia, bude mať schopnosť dosiahnuť výsledok na úrovni 35 až 40 percent, čo je úplne reálne," uviedol Fico v sobotňajšom stanovisku.

Na otázku, či by si vedeli predstaviť byť vo vláde na čele s Ficom, Raši odpovedal, že sedieť vo vláde si nevedia predstaviť len s fašistami a „všetko ostatné sa uvidí po voľbách.“ Raši si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde ani s členmi Republiky. Vylúčil tiež predvolebnú dohodu so Smerom o spolupráci po voľbách.

Moderná politika

Lídrovi Smeru Raši odkázal, aby sa sústredil na opozičnú sociálno-demokratickú politiku, Hlas ju chce robiť so svojou predstavou, ktorá je podľa neho iná a moderná, nie archaická alebo rustikálna. Podotkol, že opozičné strany majú prirodzene spolupracovať, keď robí koalícia zlé kroky a rozhodnutia, nie vyzývať na vytváranie blokov.

Na margo situácie nielen v polícii a bezpečnostných zložkách Raši poznamenal, že ide o bezprecedentnú situáciu, ktorú treba riešiť len referendom a predčasnými voľbami. Hovorí o účelovej politike, dvojakom metri, politickej manipulácii vyšetrovania a politickom vyšetrovaní káuz politických nominantov. „Mafia je súčasťou praktík tejto vlády, nehovorte o boji s mafiou,“ odkázal.

