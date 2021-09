Zdroj: TASR/Martin Baumann Hrozí ROZPAD koalície? Boris Kollár podľa Matoviča zablúdil Dokáže vládna koalícia fungovať bez hnutia Sme rodina? Túto tému otvoril líder OĽANO Igor Matovič. 19. september 2021 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak by hnutie Sme rodina blokovalo očistný proces a rozhodlo sa „drukovať“ predstaviteľom opozície, z koalície sa mentálne vzďaľuje a partneri by si museli klásť otázku, či dokážu koalíciu udržať aj bez Sme rodina. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal líder OĽANO a minister financií Igor Matovič.

Bez Sme rodina?

Matovič podľa vlastných slov urobí všetko preto, aby Sme rodina zostala súčasťou protikorupčnej koalície. „Ak by Sme rodina blokovala očistný proces, ak by blokovala možnosť chrániť statočných ľudí v polícii, prokuratúre, súdnictve pri očiste v boji s mafiou a ak by naďalej chcela umožniť mafii, aby vedela na poslednú chvíľu kedykoľvek vytiahnuť nejaký kľúčový záhadný paragraf, ktorým očistia akéhokoľvek zločinca, potom sa mentálne Sme rodina z koalície vzďaľuje. Vtedy si musíme klásť otázku, či dokážeme udržať koalíciu aj bez Sme rodina," povedal minister financií.

Matovičovi je ľúto postoja lídra Sme rodina Borisa Kollára, ktorý sa rozhodol nebyť súčasťou pracovnej skupiny, ktorá má obnoviť dôveru v právny štát. „Nazvať Jána Čurillu mafiánom je za všetky čiary,“ reagoval na Kollárove slová, za ktoré by sa mal podľa Matoviča ospravedlniť. „Musíme chrániť statočných vyšetrovateľov a aj keď to bude spôsobovať problémy v koalícii,“ do­dal.

Boris Kollár (Sme rodina) na slová Igora Matoviča reagoval v diskusnej relácii RTVS. Vraví, že sa o odkaze, že môžu vládnuť aj bez nich, budú rozprávať v pondelok na koaličnej rade.

Zlyhanie SIS

Matovič reagoval aj na boj medzi jednotlivými skupinami v bezpečnostných zložkách. „Cítim sa aj osobne zodpovedný. Mrzí ma to, pretože po voľbách sme si povedali, že skúsime dať aj zlým ľuďom možnosť, ktorých stovky si Kaliňák so Sakovou ‚nasáčkovali‘ do Policajného zboru, že im dáme možnosť sa obrátiť na dobro. Bola to najväčšia chyba, tí ľudia iba kuli pikle,“ povedal Matovič s tým, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má jeho dôveru.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podľa Matoviča pri podozreniach o sledovaní jeho osoby SIS vychádza z informácií, ktoré má, treba tomu dávať dôležitosť. Ak by to bola pravda, išlo by podľa Matoviča o obrovské zlyhanie SIS. „Ak by sa preukázali slová Daniela Lipšica, že by za týmto ‚hataním‘ spravodlivosti bola činnosť SIS, treba buchnúť po stole a zobrať tento post Sme rodina,“ doplnil.

Zdroj: TASR