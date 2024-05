14. máj 2024 ELA Šport Hokej Reakcia hokejistu Kazachstanu na Slafkovského POSMEŠNÉ gesto: Počkaj, keby sme zhodili rukavice! Náš najmladší reprezentant, iba 20-ročný Juraj Slafkovský, musí v športovom správaní zrejme ešte dozrieť. Po úvodnej prehre s Nemeckom síce náš tím poriadne zabral, no médiá ho nešetrili za nevhodné gesto, ktoré na MS nemá čo robiť.

Zdroj: Reprofoto/Twitter

Po piatkovej prehre s Nemeckom (4:6), nedeľňajšom víťazstve nad Kazachstanom (6:2) a pondelkovom napínavom zápase s USA, ktorý sme po predĺžení vyhrali 5:4, sme sa na MS v ľadovom hokeji blysli aj niečím iným.

Plačkovia

Postaral sa o to v Košičan Juraj Slafkovský, náš najmladší reprezentant. Počas zápasu s Kazachstanom ukázal posmešné gesto, ktoré komentátori zhodnotili ako nešportové správanie.

K incidentu došlo v 46. minúte, keď ho súper po útočnej akcii dohral a zhodil na bránku. Slafkovský mu strkanec opätoval a postupne sa do šarvátky zapojili aj ďalší hráči na oboch stranách, napríklad aj brankár Kazachstanu.

Slafkovský, ktorý hráva v NHL za Montreal Canadiens, potom gestami súperom naznačil, že sú ufňukaní plačkovia a zachytili to aj kamery.

Video z tohto incidentu sa šíri na sociálnych sieťach a viacerí fanúšikovia jeho správanie odsúdili a označili za detinské. Vraj by sa „mal viac venovať hre ako súperovi“.

Keby zhodili rukavice…

Keď opadli emócie, k nešportovému správaniu sa vyjadril aj hokejista z Kazachstanu Tamirlan Gaitamirov. V rozhovore pre portál Športweb uviedol, že ho Slafkovský sklamal a podotkol, že síce je skvelý hráč, no chýba mu rešpekt.

Servítku si pred ústa nedával a zhodnotil, že Juraj by skončil veľmi zle, keby zhodili rukavice.

Zrejme tým narážal na potenciálnu fyzickú potýčku. „Každý videl, ako to bolo. Skončil by zle, keby sme zhodili rukavice. Je skvelý hráč, ale chýba mu rešpekt. Gestá z jeho strany boli úplne zbytočné, v tom ma sklamal. Provokácie patria ku hre, ale myslím, že by mal menej rozprávať a ukázať viac rešpektu,“ pokračoval Gaitamirov pre Športweb.

„Provokácie sú súčasťou hry, som na to zvyknutý. Snažili sa provokovať, možno to gesto som nemusel urobiť,“ povedal neskôr Slafkovský, ktorému dohovoril aj tréner Craig Ramsay.

Kvality slovenského tímu nespochybňuje, no dodal, že nám chýba viac pokory a rešpektu. Snáď sa to našim nevypomstí, keďže vyhráte ani zďaleka nemáme a „plakať“ ešte môžeme.

Zdroj: Dnes24.sk