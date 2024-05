11. máj 2024 Rastislav Búgel Hokej Stovky ľudí sa nedostali na zápasy MS: V obehu je EXTRÉMNE veľa falošných vstupeniek Plač, hnev a nadávky. Stovky fanúšikov sa nedostali na prvé zápasy šampionátu. Naleteli podvodníkom.

11 Galéria Zdroj: TASR

Praha a Ostrava sa stali dejiskami majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. V Česku vypukol doslova ošiaľ a po vstupenkách sa bleskovo zaprášilo. Už koncom marca slovenská polícia upozorňovala na podvodníkov. Na inzerátoch totiž začali predávať falošné lístky. V jednom z prípadov, na ktorý polícia upriamila pozornosť, niekto naletel a prišiel o 700 eur. O tom, že nešlo o ojedinelý prípad, sa presvedčili aj viacerí fanúšikovia počas prvého dňa šampionátu.

Polícia pristavila kamión

V piatok si diváci mohli pred pražskou O2 arénou všimnúť policajný kamión, policajtov videli aj pred pokladňami. Už vopred totiž vedeli, že „hitom“ tohtoročných majstrovstiev sú práve falošné vstupenky.

„Internetová kriminalita je na veľmi vysokej úrovni, stále sa prispôsobujeme tým trendom. Vedeli sme, že práve na majstrovstvách sveta v hokeji bude hrať zásadnú úlohu, čo sa ukázalo hneď pred prvým stretnutím,“ povedala pre Seznam Zprávy policajná hovorkyňa Eva Kropáčová.

Pripravili formuláre

Sklamaní fanúšikovia sedeli už v piatok popoludní pred policajným autom a vypĺňali predpripravené formuláre. Policajti zisťovali, od koho falošné vstupenky kúpili, na aký účet poslali peniaze a koľko za ne zaplatili.

„Sú tu ľudia, ktorí priniesli vstupenky a už vedeli, že sú falošné. Načítali si už doma QR kód a nasmerovalo ich to napríklad do zubnej ordinácie alebo obchodného centra. Ale ďalší sa to dozvedeli pri vstupe, keď načítali kód a ukázalo sa im, že majú vstup zakázaný,“ prezradila hovorkyňa.

Stovky podvedených

Na úvodný zápas medzi Nórskom a Švajčiarskom sa nedostalo približne 40 fanúšikov. Pred jeho začiatkom policajtom nahlásilo podvod viac ako sto ľudí.

"Celkovo budú podvedených už teraz stovky. Kolegovia, ktorí sa pohybujú pri pokladniach, hovoria, že veľká časť ľudí s neplatnou vstupenkou odchádza a vôbec to polícii neoznámi. Tí ľudia navyše nemajú vstupenku na jeden zápas, ale väčšinou ich majú niekoľko. Boli podvedení niekoľkonásobne a tie škody sú v desiatkach tisíc korún. Máme tu pani, ktorá má škodu viac ako 40 tisíc korún,“ šokuje hovorkyňa.

Plačúce deti

Fanúšikovia neskrývali sklamanie a hnev. No to nebolo to najhoršie. „Prišli sem rodiny s malými deťmi, tie deti tu plačú. Jeden chlapec to dostal ako narodeninový darček a je to jednoducho pre neho strašná tragédia,“ dodala pre Seznam Zprávy Kropáčová.

Niektorí fanúšikovia si kúpili vstupenky na dva zápasy idúce po sebe. Kým na prvé stretnutie sa dostali, na ďalšie už nie. Podvodníci totiž často predali jednu vstupenku viacerým ľuďom. A keďže po každom zápase musia ľudia arénu opustiť, kto vstupenku od podvodníka použije ako prvý, dostane sa na zápas. Ďalší už majú smolu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

11 Galéria

Zdroj: TASR/Michal Runák

Zdroj: Dnes24.sk