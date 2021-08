Remišová má dosť INTRÍG poza chrbát: Niektorí členovia okolo Kolíkovej dostanú STOPKU

Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv členov skupinke funkcionárov strany okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).

Remišová tvrdí, že členovia frakcie koordinujú s konkurenčnými politickými stranami postup proti vlastnej strane.

„Skupinka okolo Kolíkovej svojimi vyjadreniami už niekoľko mesiacov ukazuje, že nemá záujem o rozvoj strany Za ľudí a o spoločné presadzovanie jej hodnôt a programu,“ vyhlásila v stanovisku Remišová.

Skupina podľa nej „poza chrbát“ predsedníctva rokuje s konkurenčnými politickými stranami o postupe, ako zo strany odísť a zároveň si udržať svoje funkcie, ktoré získala vďaka strane.

Podľa Remišovej je to v rozpore so stanovami strany a poškodzuje ju to. Hovorí o zrádzaní hodnôt a členov strany Za ľudí.