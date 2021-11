Zdroj: TASR/Pavol Zachar Remišová: Pellegrini má dezorientované nápady, špicľovanie ľudí môže mať katastrofálne následky Podľa Veroniky Remišovej je naivné myslieť si, že Slovensko sa môže izolovať od zvyšku Európy. S ‚koronou‘ tu podľa nej budeme žiť niekoľko rokov. 30. november 2021 Politika

30. november 2021 Politika Remišová: Pellegrini má dezorientované nápady, špicľovanie ľudí môže mať katastrofálne následky Podľa Veroniky Remišovej je naivné myslieť si, že Slovensko sa môže izolovať od zvyšku Európy. S ‚koronou‘ tu podľa nej budeme žiť niekoľko rokov.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

V rámci ochrany hraníc, po akej volá šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini, treba chrániť Európsku úniu (EÚ) ako celok, je to spoločný priestor. To Únia aj robí napríklad tým, že po objavení ďalšieho variantu nového koronavírusu omikron zastavila lety z južnej Afriky.

Myslí si to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Pellegriniho nápady považuje za dezorientované.

Špicľovanie ľudí

„Sledovanie všetkých ľudí v karanténe cez mobilný telefón, aplikáciu e-karanténa, ktorú navrhuje, nevyužíva žiadna iná európska krajina. Pretože ľudia v Európe veľmi citlivo vnímajú takéto špicľovanie a neprimeraný zásah do súkromia a jeho zavedenie by mohlo výrazne zhoršiť ochotu ľudí testovať sa, čo by mohlo mať pre Slovensko katastrofálne následky,“ vyhlásila ministerka.

Takisto zdôraznila, že je podľa nej naivné myslieť si, že Slovensko sa môže izolovať od zvyšku Európy. „S ‚koronou‘ tu budeme žiť niekoľko rokov, preto je dôležité prijímať účinné riešenia. Ale najúčinnejší nástroj na zvládanie pandémie je očkovanie,“ uzavrela ministerka.

Ťažké časy

Hlas-SD v pondelok (29. 11.) vyzval vládu, aby prijala opatrenia na zamedzenie šírenia variantu omikron. Mali by sa týkať najmä hraníc a toho, čo majú ľudia robiť pri návrate zo zahraničia.

„Ak neurobíme okamžite opatrenia na hraniciach, tak vám garantujem, že ako cez ‚kopirák‘ prídu na Slovensko tisícky ľudí bez kontroly, nakazení novým variantom, a po Vianociach a Novom roku budeme zažívať veľmi ťažké časy,“ povedal Pellegrini.

Zdroj: TASR