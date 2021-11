3 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Financmajster Matovič nepozná bankovky? Láka na niečo, čo ani nie je! Všimli ste si tiež ten detail na Matovičovej tlačovke? Alebo vám v záplave informácií akosi unikol? 29. november 2021 Monika Hanigovská Magazín

Koaličná rada by sa mala v pondelok večer zaoberať 500-eurovým bonusom pre seniorov, ktorý navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Nájdu dosť hlasov?

Len nedávno predstavil minister financií pred celým Slovenskom novinku v podobe 500-eurového kupónu pre starších za očkovanie.

Igor Matovič pred zasadnutím koaličnej rady povedal, že ak tento jeho návrh na 500-eurový bonus za očkovanie nepodporí SaS, tak dúfa, že sa „pridá nezodpovedná opozícia“.

„Je to pragmatické riešenie, ktoré pomôže ľuďom a pomôže aj sektoru a službám, ktoré najviac trpeli počas pandémie,“ povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pred rokovaním.

O výške pomoci sú pripravení rokovať a presvedčiť aj koaličného partnera SaS, ktorý navrhuje pomoc 150 eur. Ak sa nedohodnú, budú hľadať podporu v celom parlamente. Priestor na to, že by určitá suma bola vyplatená v hotovosti, nevidí. „Nemyslím si, že je to cesta,“ poznamenal Šipoš.

Ak by poslanci návrh odklepli, mohli by ho využiť všetci seniori vo veku 60+, ktorí sa dajú do Vianoc zaočkovať treťou dávkou, alebo pôjdu na prvú dávku. Má to však vtipný háčik.

Zámer alebo nepozornosť?

Finacmajster Igor Matovič počas svojho prejavu držal v rukách vyobrazenú fialovú 500 eurovú bankovku. Tú však už v roku 2019 prestala Národná banka Slovenska vydávať.

„Národná banka Slovenska 27. januára 2019 prestáva vydávať do obehu 500 € bankovky. Existujúce bankovky 500 eur zostávajú zákonným platidlom – občania ich môžu naďalej používať na platby či sporenie. Rovnako môžu existujúce bankovky 500 eur používať a ponechať v obehu aj banky, zmenárne a ďalšie obchodné subjekty,“ píše v oficiálnom vyjadrení NBS.

