11. november 2021 Politika Remišová reaguje na kritiku: Koalícia Fico-Pellegrini-Kollár by nebola lepšou alternatívou Vicepremiérka poukázala na to, že vláda Ivety Radičovej ani Smeru nestihla za rovnaký čas, ako vládne táto koalícia, realizovať žiadnu veľkú reformu.

Koalícia Fico-Pellegrini-Kollár, či už so Sulíkom alebo bez neho, by určite nebola lepšou alternatívou, ako máme dnes. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) to uviedla v reakcii na štvrtkové slová prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

„Pani prezidentka dnes kritizovala vládu s tým, že ak koalícia nechce robiť reformy, má ísť od toho. Považujem to za veľmi nešťastnú iniciatívu, ktorá krajinu ešte viac destabilizuje, najmä v tejto ťažkej situácii, keď v celej Európe padajú rekordy v počte nakazených,“ skonštatovala Remišová na sociálnej sieti.

Pripraviť dobré reformy je podľa vicepremiérky zložité. „Komplexné reformy sa pripravujú a dohadujú dlhšie, najmä medzi štyrmi koaličnými partnermi,“ poznamenala Remišová. Doplnila, že koalícia už pripravila reformy v ťažkých oblastiach, ako je napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, justícia či investície z európskych fondov.

Vicepremiérka poukázala na to, že vláda Ivety Radičovej nestihla za rovnaký čas, ako vládne táto koalícia, realizovať žiadnu veľkú reformu. Ani strana Smer-SD počas obdobia, keď vládla sama bez koaličných partnerov, neurobila podľa nej žiadnu reformu, ktorá by Slovensko posunula dopredu.

„Koalícia, kde sa politici síce nehádajú, ale spoločne sa zhodnú na rozkrádaní štátu, zneužívaní polície a na nerobení žiadnych reforiem, by bola pre Slovensko katastrofou,“ dodala Remišová.

Prezidentka vo štvrtok skonštatovala, že „zaseknuté“ koaličné reformy sú veľkým problémom, pretože sú na ne viazané financie z Európskej únie. Vláda má podľa nej legitimitu, sú v nej dobrí ľudia, ale je zaťažená vlastnými konfliktami a nevie tak reformy dotiahnuť do konca. „Ak nie je vôľa vládnuť, tak je to problém,“ zhodnotila. Čaputová tvrdí, že o reformách komunikuje s jednotlivými členmi.

Zdroj: TASR